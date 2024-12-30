تشكيل لجنة لفحص مطابقة مياه الشرب بقرى بهتا والوقدة والبطاخ بسوهاج للمواصفات القياسية

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أن مياه الشرب مطابقة للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب بقرى بهتا والوقدة والبطاخ بمركز المراغة وانه تم تشكيل لجنة مشتركة من مديرية الصحة والوحدات المحلية والشركة لفحص عينات المياه بالثلاث قرى وذلك عقب شكوى المواطنين من جودة مياه الشرب.

مياه الشرب مطابقة للمواصفات القياسية بقرى بهتا والوقدة والبطاخ بالمراغة بسوهاج



وأكد الكيميائى منصور صابر علي نائب رئيس مجلس الادارة لشئون المعامل والجودة أنه تم رفع عينات حقلية من القرى وجاءت جميع العينات مطابقة للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب ولقرار وزير الصحة رقم 458.



تنفيذ 251 بوش غسيل لشبكات المياه ذات النهايات المغلقة

ومن الجدير بالذكر انه هذه القرى تتغذى من محطة مياه المراغة جهينة السطحية والحاصلة على الشهادة الفنية المستدامة TSM ومحطة البطاخ الارتوازية وانه تم خلال الفترة الاخيرة تنفيذ 251 بوش غسيل لشبكات المياه ذات النهايات المغلقة وان يتم تنفيذ خطط الغسيل الدورية لشبكات مياه الشرب بالقرى المذكورة وان شكوى المواطنين تكمن فى الانتهاء من تنفيذ محطة معالجة الحديد والمنجنيز بمحطة البطاخ الجديدة والجارى تنفيذها ضمن اعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.

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