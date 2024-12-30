قصة وفاة شاب قبل أيام قليلة من زفافه بالشرقية بسبب أحجار البناء

شهدت محافظة الشرقية واقعة مؤسفة بعد مصرع شاب متأثرا بجراحه جراء سقوط بعض الاحجارعليه اثناء مباشرة عمله بدائرة مركز شرطة فاقوس وقبل زفافه بأيام.

مواقع التواصل الاجتماعي تتحول لسرادق عزاء بعد رحيل شاب قبل حفل زفافه

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعى بمحافظة الشرقية إلى سرادق عزاء، ونشر صور الشاب الذي رحل إثر حادث اليم قبل موعد الزفاف والذي عرف عنه الطيبة والابتسامة واحترامه للجميع وتبادل الأقارب والأصدقاء والجيران نعي الشاب “محمود”.

وقال حسنى عوض أحد جيران الشاب: إن الفقيد كان محبا للجميع وعلاقته حسنة مع أصدقائه وأهله وجيرانه، وكان من المقرر أن يعقد قرانه خلال الاسبوع المقبل على إحدى الفتيات ولكن إرادة الله فوق كل شئ حيث تعرض لحادث فارق علي إثره الحياة.

وأكد "عوض" أن الجميع يجب هذا الشاب ويشهدون له بالأخلاق والطيبة ويتلقي أهله ومحبيه العزاء في الوقت الحالي بمنزل العائلة.

مصرع شاب سقط عليه حجرطوب أثناء عمله في «شارع الدروس» بالشرقية

كانت غرفة عمليات النجدة بالشرقية تلقت بلاغا بورود إشارة من مستشفى فاقوس العام بوصول"محمود.م.س" 26 عاما ويقيم بدائرة المركز (جثة هامدة) بانتقال قوة امنية الي مكان الواقعة، وتبين من المعاينة والفحص وأقوال اقاربه وشهود العيان بالعمل في رفع الأحجار لعقاربمدينة فاقوس وأثناء الرفع سقطت بعض الأحجارعليه تسببت في وفاته متأثرا بإصابته الخطيرة ونفوا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة، ولا توجد شبهة جنائية فـي الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عريس الجنة،مصرع شاب قبل ايام قليلة من زفافه بالشرقية بسبب حجرطوب،فيتو

جنازة بدل الزفة.. تشييع جثمان شاب لقي مصرعه بحادث قبل زفافه بأيام قليلة

شيع مساء اليوم أهالي قرية البيروم مركز فاقوس جنازة الشاب محمود الذى لقي مصرعها اثناء عمله وسط انهيار أسرته، حزنا على فراقه، حيث تم دفنه بمقابراسرته بالقرية.

هل موت الفجأة من علامات الساعة؟ خالد الجندي يجيب

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: إن غذاء البدن والعقل هو النوم وراحة البدن في النوم، مضيفا: "أي حاجة مفيهاش نوم وسكينة كله يتبرجل والصلاة والعبادات تضطرب وعلينا الاهتمام بالنوم لأنه جزء من أجزاء النعم وثلث الحياة نوم".

خالد الجندي: علينا أن نأخذ حظنا من النوم ولابد للإنسان أن يخضع لقانون النوم

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أنه علينا أن نأخذ حظنا من النوم ولابد للإنسان أن يخضع لقانون النوم، موضحا أن عدم النوم خاصية من خواص ربنا عز وجل فقط، مشددا على ضرورة الحفاظ على الصلاة وعدم الاستهتار بموضوع الصلاة والحفاظ على صلاة الفجر.

ورد خالد الجندي، على سؤال متعلق بموت الفجأة، قائلا: "في حاجة اسمها موت الفجأة وهذا أمر يحدث، والإنسان مش بيلحق يقدم حاجة ويؤخذ فجأة، ومش صح إن الإنسان يتناسى موت الفجأة ولا يستعد له ولا تخرج من البيت إلا متوضأ ولا تنام بدون صلاة ولازم تنام مصلي العشاء وتنوي القيام لصلاة الفجر لأن موت الفجأة خطير لذلك عليك أن تصلح ما بينك وبين الله".

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