النواب يحسم ضوابط دخول المنازل وتفتيشها بقانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المواد المنظمة لدخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

جاء ذلك بعدما شهدت مناقشات المجلس جدلا واسعا حول تلك المواد.

,تنص المادة (٤٦) على أن:

للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.

المادة (٤٧)

استثناء من حكم المادة ٤٦ من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة.

اعتراض النواب على دخول المنازل

وطالب النواب، مها عبد الناصر ومحمد عبد العليم داوود وسناء السعيد، بتعديل نص المادة 47، ليتم تحديد وحصر حالات الخطر فيها، نظرا لأنها فضفاضة، وقد تسمح بتغول السلطة العامة فى دخول المنازل، مطالبين بالعوودة لنص القانون الحالى.

فيما عقب المستشار عمرو يسرى عضو اللجنة الفرعية لإعداد مشروع القانون، بأن تحديد حالات الخطر، أمر صعب حيث يتعذر تحديدها، مضيفا ان النص الحالى غير محدد أيضا لحالات الخطر لأنه ينص على عبارة:" وما شابه ذلك".

وأيده المستشار عدنان الفنجرى وزير العدل، مشيرا إلى أن النص الجديد أكثر انضباطا.

وقال ان من الأفضل أن تخضع لتقدير السلطة العامة.

وأيدهم النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، مؤكدا ان النص الجديد فى مصلحة المتهم.

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