تحذيرات من خدع تصيد احتيالي نشطة تنتحل صفة منصة Docusign

حذرت كاسبرسكي من تزايد خدع التصيد الاحتيالي التي تتضمن رسائل بريد إلكتروني احتيالية تنتحل صفة منصة التوقيع الإلكتروني Docusign حيث يرسل المهاجمون السيبرانيون رسائل البريد الإلكتروني هذه مع روابط لمواقع ويب مزيفة، ويُطلب من الضحايا إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحساب العمل.

خدع التصيد الاحتيالي

ويبدأ الهجوم التصيدي برسالة بريد إلكتروني تشبه اتصالًا مشروعًا من مزود الخدمة ولكن على عكس المخططات التصيدية الأخرى، لا تبذل المصادر الخبيثة جهدًا في تزوير أو إخفاء عنوان المرسل، نظرًا لكيفية ظهور رسائل البريد الإلكتروني الأصلية لمنصة Docusign بأي عنوان بسبب خيارات التخصيص المتاحة لعملائها.

عادة ما يتم تنبيه الضحية إلى وجوب التوقيع إلكترونيًا على مستند متعلق بالشؤون المالية، مع تضمين النقر عبر الرابط في رسالة البريد الإلكتروني المُستلمة.

في بعض الحالات، يمكن للمحتالين تضمين مرفق بصيغة PDF بداخله رمز استجابة سريعة (QR)، حيث يُطلب من الضحية فتح الملف المرفق ومسح رمز QR هذا ضوئيًا، ولكن بدلًا من أن يوجههم إلى المستند اللازم توقيعه، فإنه يعيد توجيههم لموقع إلكتروني تصيدي يهدف لجمع بيانات اعتماد المستخدمين.

ويمكن أن تختلف طرق وجودة التنفيذ من بريد إلكتروني لآخر. ومع ذلك، يبقى المبدأ الأساسي كما هو، ألا وهو اعتماد المتصيدين على عدم فهم المستلم لكيفية عمل التوقيع الإلكتروني باستخدام منصة Docusign.

ويقود الرابط (أو رمز QR) الضحية الغافلة لصفحة تصيدية، حيث تدخل بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بالعميل، والتي تذهب مباشرةً للمهاجمين.

بيع البيانات عبر الإنترنت المظلم

وغالبًا ما تُجمع أسماء المستخدم وكلمات المرور المُستخرجة بواسطة الهجمات التصيدية الناجحة في قواعد بيانات تُباع في أسواق الإنترنت المظلم غير المشروعة، والتي تُستخدم لاحقًا لمهاجمة الشركات، يتمثل الغرض الكامل من منصة Docusign في تسهيل تبادل الشركات والأفراد للمستندات المُوقعة إلكترونيًا قدر الإمكان.

وبذلك، تُعد أي خطوات أو قيود إضافية، مثل إنشاء حساب، أو إدخال بيانات اعتماد، أو فتح مرفقات، أو استخدام هاتف ذكي فقط للتوقيع، متعارضة مع مبدأ المنصة. لا تطلب منصة Docusign أيًا من ذلك، نظرًا لأنها تسعى جاهدةً لجعل عملية التوقيع سريعةً وبسيطةً قدر الإمكان.

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