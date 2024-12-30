فتح طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي أمام حركة المرور بعد تطويره (صور)

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن فتح طريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوى فى المنطقة المقابلة للمتحف المصرى الكبير للقادم من ميدان الرماية تجاه الطريق الدائرى وذلك بعد انتهاء الأعمال السطحية الخاصة بمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق.



رفع كفاءة الطريق ورصفه وتطويره

وأوضح محافظ الجيزة انه تم رفع كفاءة الطريق ورصفه وتطويره بما يتوائم مع النهضة التنموية الكبيرة الني يشهدها ذلك القطاع الحيوي والهام ولتسهيل حركة سير المركبات.



وكلف محافظ الجيزة مديرية الطرق بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لسرعة تخطيط الطريق لإضفاء المظهر الحضاري عليه.



كما كلف محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بمراجعة الطرق والشوارع الجانبية والمتفرعات بذلك القطاع ورفع كفاءتها بالتنسيق مع الجهات المعنية في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة وتطوير المناطق المحيطة بالمتحف والطرق المؤدية إليه.

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