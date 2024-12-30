غرفة الجيزة: مبادرة مساندة الشركات الصناعية خطوة حيوية لرفع كفاءة الإنتاج

قال منصور الجبلي، عضو غرفة الجيزة التجارية ، إن هناك إرادة حقيقة لدى الحكومة لإحداث طفرة في قطاع الصناعة ووضع الاقتصاد الوطني فى مصاف الدول المتقدمة، وذلك من خلال انتهاج بعض الإجراءات المدروسة، والمتمثلة فى استهداف بضع القطاعات التي تلبى احتياجات السوق المصرى وترشد الفاتورة الاستيرادية.

زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي للشركات الصناعية

وأشاد «الجبلي» بمبادرة مساندة الشركات الصناعية بـ 30 مليار جنيه، والتى جاءت استجابة لمطالب العديد من المستثمرين تضمنت تسهيلات تمويلية بقيمة 75 مليون جنيه كحد أقصى لتمويل العميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي للشركات الصناعية ذات الأولوية.

تأثير المحفزات التمويلية للمستثمرين في القطاع الصناعي

وأوضح «الجبلى» أن المحفزات التمويلية للمستثمرين في القطاع الصناعي، تلعب دورًا هامًا في دوران عجلة التنمية، حيث تنعكس على خفض تكلفة الإنتاج وتشجيع التصدير وتعزز من نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل مستمر ومستدام ، فضلًا عن خفض نسب التضخم بصورة كبيرة، وزيادة القيمة المضافة للقطاع الخاص.

الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية

وأشار إلى أهمية المبادرات التي يطلقها البنك المركزى ووزارة المالية لتمويل القطاع الصناعى، ومساهمتها في تمكين الشركات المحلية وضخ المزيد من الاستثمارات، مما ينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد الوطنى، باعتبار أن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية.

تهيئة التشريعات والنظم المالية والضريبية والجمركية

وأكد عضو غرفة الجيزة التجارية أن الدولة عملت على تهيئة التشريعات والنظم المالية ونظم الضرائب والنظم الجمركية التى كانت تعيق تقدم الصناعة، فضلا عن تهيئة المصانع، ووثيقة ملكية الدولة.

المبادرة تعد انفراجة تعزز توطين الصناعة المحلية

وأشار إلى أن مبادرة مساندة الشركات الصناعية بـ 30 مليار جنيه تعد خطوة حيوية لرفع كفاءة الإنتاج وانفراجة تعزز توطين الصناعة المحلية.

وأوضح ان المبادرة تستهدف صناعات الأدوية، والغذائية، والهندسية، والكيماوية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والتعدين، ومواد البناء، وتتحمل الدولة فارق سعر الفائدة لزيادة الطاقة الإنتاجية، مع إعطاء الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة، مثل المحافظات الحدودية، والصعيد، وجنوب الجيزة، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس "شرق القناة".

وأضاف «الجبلى»، أن الدولة تسير في خطوات ثابتة لتعزيز فرص الاستثمار وتذليل كافة العقبات التي كانت تواجه الاستثمار بصفة عامة سواء للمستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي، لافتا إلى أن الدولة انتهجت ثورة إصلاحية خلال الـ 10 سنوات الماضية في كافة القطاعات وهناك إشادات متتالية من قبل مؤسسات التصنيف الدولية بالاقتصاد المصري.

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