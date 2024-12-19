الخميس 19 ديسمبر 2024
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اقتصاد

مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية يعتمد الميزانية التقديرية لعام 2025

خلال اجتماع مجلس
خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، فيتو

ترأس المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية للجيزة اجتماع مجلس إدارة الغرفة، وذلك بحضور عمرو أبو العيون نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمد عطية الفيومى أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، حيث تم استعراض ميزانية العام المالى 2023/2024، واعتماد الموازنة التقديرية لعام  2025. 

 تقرير الأداء السنوي لعام 2024 لخص الحراك الشامل الذي شهدته الغرفة

وأكد المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية للجيزة  أن تقرير الأداء السنوي لعام 2024، لخص الحراك الشامل الذي شهدته الغرفة خلال العام الماضي، مقسمًا على المحاور الرئيسية لإستراتيجيتها المتمثلة في الدور المجتمعى للغرفة، والاستدامة المالية، ورعاية مصالح منتسبيها من تٌجار وصُناع ومؤدى خدمات، والتعاون مع كافة الجهات المعنية بما يصب فى صالح الوطن، ذلك إلى جانب الاهتمام بالعنصر البشرى من العاملين بالغرفة.

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خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، فيتو

الموازنة التقديرية لعام 2025 راعت واجبات ومسئوليات والتزامات الغرفة

 وأوضح رئيس الغرفة التجارية للجيزة أن الموازنة التقديرية لعام 2025  راعت واجبات ومسئوليات والتزامات الغرفة  تجاه كل من المواطنين ومنتسبيها وموظفيها،  بالإضافة إلى توافقها مع تطبيق خطة تحسين الأداء فى جميع أوجه العمل بالغرفة، من خلال تطوير الخدمات المقدمة لمنتسبيها، والمبادرات  المستهدف إطلاقها، والمعارض السلعية،  والإستفادة من الأصول والإستغلال الأمثل للموارد، وتطوير فروع الغرفة ومراكز خدمة العملاء.

 

 استعراض المستحقات الخاصة بالاتحاد العام للغرف التجارية 

أشار " الشاهد " أن الاجتماع استعرض المستحقات الخاصة بالاتحاد العام للغرف التجارية وبجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ذلك الى جانب تحديد عدد أعضاء مجالس ادارات الشعب  التجارية والقيمة المالية لتأمين الترشح.

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خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، فيتو

مراعاة التركيز على أولويّات التنمية وتخفيف الأعباء التضخمية 

قال رئيس الغرفة التجارية للجيزة، إن خطة العام المالي القادم تتضمن عددًا كبيرًا من مشروعات وبرامج ومبادرات التنمية  والتى تم فيها مراعاة التركيز على أولويّات التنمية وتخفيف الأعباء التضخمية على المواطنين ذلك الى جانب تقديم أفضل الخدمات لمنتسبى غرفة الجيزة التجارية بما يزيد من حجم تجارتهم ويعمل على ازالة التحديات التى تواجههم.

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