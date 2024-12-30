رئيس الوزراء: طرح 5055 وحدة وفيلا سكنية للمصريين العاملين والمُقيمين بالخارج

اجتمع مساء أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات.

مدبولي يتابع مع وزير الإسكان الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات

وعرض وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العمرانية أبرز محاور مُبادرة "بيتك في مصر"، التي تستهدف المصريين العاملين والمُقيمين بالخارج، والمُخطط فتح باب الحجز بها بداية شهر فبراير 2025، حيث أشار إلى أن عدد الوحدات المُقترحة للطرح بالمبادرة يبلغ نحو 5055 وحدة وفيلا سكنية، في مُدن: العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة، والسادس من أكتوبر، والشيخ زايد، وسور مجرى العيون، والقاهرة الجديدة، والعبور الجديدة، والسويس الجديدة، وتناول تفصيليًا الشُروط والمُحفزات التي تتميز بها هذه المُبادرة، والبدائل المُقترحة لسداد ثمن الوحدات السكنية والفيلات السكنية.

طرح وحدات وفيلات سكنية للمصريين بالخارج ضمن مُبادرة "بيتك في مصر"

كما تطرق المهندس شريف الشربيني لمحور مشروعات الإسكان، والتي استهلها بشرح خطوات طرح 78.730 ألف وحدة سكنية، لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، ضمن المُبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين (5)، مشيرًا إلى أن هناك 23958 وحدة جاهزة للاستلام داخل المحافظات، و12990 وحدة جاهزة للاستلام بالمُدن الجديدة، و41782 وحدة سيتم تسليمها خلال 36 شهرا بالمدن الجديدة، لافتًا إلى أنه تم شراء 738 ألف كراسة حتى نهاية الحجز، وبلغ عدد دافعي جدية الحجز 499 ألف حاجز.

مدبولي يوجه بتنفيذ 50 ألف وحدة إسكان جديدة لمحدودي الدخل والشباب

وفي هذا الإطار، أشاد رئيس الوزراء بثقة المواطنين في هذا المشروع القومي المهم، الذي تبناه الرئيس السيسي، ويلبي مطالب شرائح عديدة في المجتمع في تملك وحدة سكنية لائقة بسعر مناسب، موجها بالبدء في تنفيذ 50 ألف وحدة إسكان جديدة لمحدودي الدخل والشباب، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، إضافة لـ 50 ألفًا يتم تنفيذها حاليًا، كما وجه بتنفيذ 50 ألف وحدة سكنية جديدة لشريحة متوسطي الدخل، وطرحها للحجز للراغبين.



وتطرق المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع، إلى الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات القومية، حيث أشار في هذا الصدد إلى نسب ومعدلات التنفيذ الخاصة بالمشروعات التي يتم تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، من بينها مشروع الأبراج الشاطئية، ومشروع الداون تاون وامتداده، ومشروع الحي اللاتيني، والمدينة التراثية، ومشروعات الإسكان (المتميز، و"سكن لكل المصريين"، وسكن مصر).

وتناول وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل مشروع مارينا الساحل الشمالي، حيث استعرض الفرص الاستثمارية بمارينا، وبينها فرص لإقامة فيلات وشاليهات بعدة مناطق مقترحة بمركز مارينا العلمين السياحي، إلى جانب قطع أراضٍ تُمثل فرصًا لمشروعات استثمارية متنوعة في المجال السياحي والفندقي والتجاري والخدمي، في ظل مزايا هذه المنطقة الواعدة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان عددًا من الأراضي المقترحة للتنمية المستقبلية الواقعة على طول الساحل الشمالي الغربي.

وتناول الوزير الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات التي يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، منها الموقف التنفيذي بمنطقة الأعمال المركزية، والنهر الأخضر، والأحياء السكنية، إلى جانب ما يتعلق بأعمال المرافق والبنية الأساسية، وأعمال الطرق وتنسيق الموقع العام، وتطرق أيضًا إلى الموقف التنفيذي لمُكونات مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، مشيرا إلى أنه سيقوم بتفقده اليوم، وكذا الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير وسط القاهرة، ومنها مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وتطوير منطقة سور مجرى العيون، ومشروع تطوير حديقة الأزبكية التراثية، وممشى أهل مصر بمراحله الأربع، ومشروع حدائق الفُسطاط وما يتضمنه من مُكونات ومُعدلات الإنجاز الخاصة بكل مُكون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.