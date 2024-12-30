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خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر إلكترونيا

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء
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 يبحث عدد كبير من المواطنين مع بداية كل شهر ميلادي، عن خطوات معرفة فاتورة الاستهلاك الشهري للكهرباء قبل وصول محصل الشركات، وذلك في ظل تحذيرات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من تأخر دفع الفواتير لأكثر من أسبوعين، خاصة أن التأخر في دفع الفواتير لأكثر من 30 يومًا سيؤدي الي تطبيق الغرامة الفورية على التأخر في دفع الفواتير المقررة بـ7%.

 

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر

 وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أون لاين بالاسم فقط من خلال الدخول مع الموقع الإلكتروني للشركة واتباع الخطوات.

وتقدم «فيتو» لقرائها خطوات معرفة قيمة الفاتورة الشهرية لشهر ديسمبر من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر.
  • اختيار قسم الخدمات.
  • الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.
  • كتابة البيانات الخاصة بالمواطن للتأكد منها وهي الاسم والرقم القومي والمحافظة التابع لها ورقم العداد المكون من 10 أرقام.
  • الضغط على كلمة استعلام.

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة شروط للمواطنين يجب الاهتمام بها قبل شراء السخانات الكهربائية الجديدة بما يحقق أفضل جودة وأقل استهلاكًا للكهرباء. 

 

شروط شراء سخانات الكهرباء الأفضل كفاءة   

وتضمنت المعايير التي حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لشراء السخانات الكهربائية كالتالي:  

  • يجب أن يحتوي سخان الكهرباء على سبل الأمان المختلفة، ويرجع ذلك إلى أن السخان يوضع في بعض الأماكن الحساسة بالمنزل.
  • النظر إلى سعة السخان واختيار سعة مناسبة متوسطة حتى لا تستهلك وتهدر الكثير من الكهرباء.
  • اختيار افضل سخان كهرباء ذو جودة مناسبة، مع وجود ضمان ومتابعة مستمرة.
  • شراء سخان كهربائي عليه ملصق كفاءة الطاقة، لأنه يوفر في استهلاك الكهرباء بشكل كبير.

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