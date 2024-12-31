توقعات برج الحوت 2025، شهران في 2025 سيغيران حياتك أحدهما يحمل مفاجئة غير متوقعة

توقعات الأبراج برج الحوت 2025، ساعات قليلة وينتهي عام 2024 ويهل علينا عام 2025، ومع مشارف الانتهاء من عام 2024، ويهتم عدد كبير من مواليد برج الحوت في البحث عن توقعات برج الحوت 2025 للعام الجديد ومعرفة توقعات الفلك لمواليد هذا البرج.

توقعات الأبراج 2025، توقعات برج الحوت 2025

وفي السطور التالية تكشف لنا خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، عن توقعات برج الحوت 2025، كما كشفت عن الملامح الفلكية للعام الجديد، وأهم حظوظ الأبراج 2025، والأبراج الأكثر حظًّا 2025، وتوقعات الأبراج لسنة 2025، وما ينتظره العالم في 2025.

عبير فؤاد تكشف توقعات برج الحوت 2025 في العام الجديد

وقالت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، إن عام 2025 يبدأ بيوم الأربعاء، ومن خصائص هذا العام أن تنتشر الأوبئة والأمراض، خاصة التي تصيب الجلد وتتسبب في طفح جلدي، وبالتالي من المتوقع أن ينتشر فيروس جدري القرود في مناطق متفرقة من العالم، قد تظهر أيضا أنواع جديدة من الجَرَب والله أعلم.

توقعات برج الحوت 2025، عبير فؤاد تكشف ما ينتظره في العام الجديد

وكشفت عبير فؤاد، توقعات الأبراج 2025 لمواليد برج الحوت هم مواليد الفترة من 20 فبراير إلى 20 مارس

توقعات برج الحوت2025 على الصعيد العاطفي والمهني والمالي

وقالت عبير فؤاد إن توقعات برج الحوت خلال عام 2025 على الصعيد العاطفي هي كالتالي:

توقعات برج الحوت 2025 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا :

عام 2025 يعتبر عاما رائعا لتقوية الروابط مع شريك حياتك، وتعميق العلاقات الحميمة.طوال العام.. تمنحك الكواكب طاقة عاطفية، وتعدك بنصيب كبير من الفرح والسعادة، وتجمعكما نشاطات مشتركة.



إذا كنت خاليا :

من أول العام يتضاعف سحرك عشرة أضعاف بدخول كوكب "فينوس" في برجك يوم 3 يناير. كما أن "المريخ" بمنزل الحب -ابتداء من 24 فبراير- يعدك بلقاءات غير متوقعة ومثيرة. أيضا ابتداء من 9 يونيو: "المشتري" بمنزل الحب يمنحك فرص مضاعفة لتحقيق أحلامك في الحب.



على الصعيد المهني والمالي

إذا كنت تعمل:ابتداء من 24 فبراير.. كوكب "المريخ" يمنحك المثابرة اللازمة لتحقيق أهداف طويلة المدى. كما أن كوكب "المشتري" اعتبارًا من 9 يونيو يعمل على استقرار حياتك المهنية،ويدفعك نحو المعرفة والتطور.



إذا كنت تبحث عن عمل:ابتداء من 24 فبراير.. يستأنف المريخ سيره المباشر، مبددًا العوائق التي قد تكون سببًا في إبطائك. حينئذٍ سيكون الوقت مناسبا للخروج من عزلتك، والغوص في أعماق سوق العمل، ومع هذه الطاقة المتجددة، ستكون مستعدًا لمواجهة مقابلات العمل، وتبرز جيدا قدرتك على الإبداع والتكيف مع جميع المواقف. أيضا ابتداء من 9 يونيو: "المشتري" يجلب لك فرصًا مفاجئة وغير متوقعة.. كن مستعدًا لاغتنام الفرص.





توقعات برج الحوت 2025 على الصعيد الاجتماعي والعائلي

في عام 2025.. علاقتك بالأهل والأقارب والأصحاب ستكون مفعمة بالحيوية وغنية بالتبادل الفكري المفيد،وستجمعك بمن حولك مناقشات ثرية، فقط في شهر يونيو ويوليو: "الشمس" و"عطارد" ثم "المريخ" في وضع معاكس مما يجلب التقلبات، والقليل من المتاعب في بعض العلاقات.. حينئذٍ عليك بالصبر وعدم تصعيد المواقف.





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