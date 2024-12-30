رئيس البرلمان العراقي: الفصائل استجابت وأوقفت هجماتها على إسرائيل

أعلن رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني، اليوم الإثنين أن الفصائل المسلحة في العراق استجابت لوقف الهجمات على إسرائيل.

الفصائل العراقية توافق على وقف الهجمات على دولة الاحتلال

وقال المشهداني في تصريح تلفزيوني إن "الهجمات الإسرائيلية في غزة ولبنان استفزت الفصائل المسلحة في العراق، لكن الفصائل استجابت لمطالبات وقف الهجمات ضد إسرائيل"، مشيرا إلى أن "التهديدات الإسرائيلية بتنفيذ ضربات جوية لا تزال مقلقة للعراق".

تهديدات إسرائيلية بتنفيذ هجمات على العراق

ولفت المشهداني إلى أن الضغط الأمريكي على إسرائيل أوقف تلك النوايا، مبينا أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب هاتف رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وأكد له ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على ذلك بالفعل.

وحول الصراع الأمريكي الإيراني، قال رئيس البرلمان العراقي: "لا حياد في القضايا العربية وموقفنا من أي صراع أمريكي إيراني محايد"، مشددا على أنه "لا يمكن للعراق أن يقف لجانب طرف على حساب آخر إذا اندلع صراع أمريكي إيراني ولكن قد نتدخل لإيقافه".

كما لفت إلى أنه سيتم تقنين التواجد الأمريكي في العراق قريبا.

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