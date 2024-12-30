الإثنين 30 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس البرلمان العراقي: الفصائل استجابت وأوقفت هجماتها على إسرائيل

هجمات الفصائل العراقية
هجمات الفصائل العراقية على إسرائيل

 أعلن رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني، اليوم الإثنين أن الفصائل المسلحة في العراق استجابت لوقف الهجمات على إسرائيل.

 

الفصائل العراقية توافق على وقف الهجمات على دولة الاحتلال 

 وقال المشهداني في تصريح تلفزيوني إن "الهجمات الإسرائيلية في غزة ولبنان استفزت الفصائل المسلحة في العراق، لكن الفصائل استجابت لمطالبات وقف الهجمات ضد إسرائيل"، مشيرا إلى أن "التهديدات الإسرائيلية بتنفيذ ضربات جوية لا تزال مقلقة للعراق".

 

تهديدات إسرائيلية بتنفيذ هجمات على العراق

 ولفت المشهداني  إلى أن الضغط الأمريكي على إسرائيل أوقف تلك النوايا، مبينا أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب هاتف رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وأكد له ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على ذلك بالفعل.

txt

العراق يكشف عن طلبه من الإدارة السورية الجديدة ورد فعل الشرع

وحول الصراع الأمريكي الإيراني، قال رئيس البرلمان العراقي: "لا حياد في القضايا العربية وموقفنا من أي صراع أمريكي إيراني محايد"، مشددا على أنه "لا يمكن للعراق أن يقف لجانب طرف على حساب آخر إذا اندلع صراع أمريكي إيراني ولكن قد نتدخل لإيقافه".

كما لفت إلى أنه سيتم تقنين التواجد الأمريكي في العراق قريبا. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس البرلمان العراقي العراق الفصائل المسلحة في العراق إسرائيل غزة

مواد متعلقة

المقاومة العراقية تشن هجمات صاروخية على أهداف إسرائيلية

المقاومة العراقية تضرب أهدافا حيوية في إسرائيل بالطائرات المسيرة

ads

الأكثر قراءة

مياه القاهرة تعلن انقطاع المياه عن هذه المناطق

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية صباح الإثنين 30 ديسمبر 2024

قبل ساعات من الإعلان الرسمي عن تأسيسه.. التفاصيل الكاملة للحزب السياسي الجديد

4 نماذج في اللجنة، قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024

ماذا طالب رئيس النواب من الأعضاء قبل تقديم تعديلات بقانون الإجراءات الجنائية؟

9 زلازل تضرب إثيوبيا خلال 24 ساعة لأول مرة، وخبير جيولوجيا: تهدد سد النهضة

النواب يوافق على مواد حالات التلبس في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

منوعات

المزيد

جاليري لمنتجات الألمونيوم المزخرف بسوق الفسطاط، الأسعار تبدأ من 35 جنيها (فيديو وصور)

أغرب هدايا وديكورات الكريسماس 2025، شجرة البرتقال المجفف تخطف الأنظار (فيديو وصور)

«السف» حرفة يدوية إماراتية تتحدى الحداثة، «أم سيف» تروي قصتها مع تراث بلادها (فيديو وصور)

طائرة تلقي الأموال على منزل العروس، باكستاني يفاجئ نجله في حفل زفافه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو الأرز بالسوق المحلي اليوم الإثنين؟

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الإثنين 30-12-2024

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 29-12-2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد 29-12-2024

المزيد

انفوجراف

أماكن إجراء اختبارات القبول في معاهد معاوني الأمن 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح مدى جواز العمل بالأحاديث الواردة في صيام شهر رجب

فتح دمشق وتحرير الأقصى، شهر رجب مفتاح النصر في التاريخ الإسلامي

من خواطر الشعراوي، كيف أثبت فرعون بطلان حجته أمام موسى؟ (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية