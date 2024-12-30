تصريحات نارية لـ رينارد قبل مواجهة عمان بنصف نهائي خليجي 26 (فيديو)

خليجي 26، تحدث الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن المواجهة المرتقبة أمام نظيره العماني، مساء الثلاثاء، في نصف نهائي كأس الخليج "خليجي 26".



وقال رينارد في المؤتمر الصحفي الخاص بفريقه، اليوم الاثنين: "أشكر الجماهير السعودية على دعمها لنا في المباراة الأخيرة، لم أتوقع ذلك الحضور الكبير، وأنا متأكد من حرص اللاعبين الكبير على إسعادهم".

وأضاف: “نحن في نصف النهائي، المكان الذي نود أن نكون فيه، المباراة لن تكون سهلة وعلينا التركيز من أجل الفوز”.

وعلق المدرب الفرنسي على أداء النجم عبد الله الحمدان، قائلًا: "الحمدان قدم أداء جيدًا امام العراق، ولكن يجب ألا نغفل عمل الفريق بشكل كامل، فقد أصبحنا أقوى دفاعيًّا في المباراة خصوصًا بالشوط الثاني عندما نزل عون السلولي، وهذا جعل المهاجمين يلعبون بحرية أكثر ".

وعن جاهزية مروان الصحفي، نجم بريشكوت، قال: "مروان سيكون جاهزًا لمباراة الغد، وسأقرر ما إذا كان سيبدأ أساسيًا أم لا؟".

هل سيبدأ عبد الله الحمدان؟



هيرفي رينارد: الحمدان قدم أداء جيدًا لكن يجب ألا نغفل عمل اللاعبين.. مشاركته في البداية ستتحد لاحقًا



pic.twitter.com/tJVFRNgSRT — حدث الرياضة (@UAESoccer) December 30, 2024

وتابع: "مباراة العراق كانت صعبة بسبب الطريقة التي لعب بها المنافس من حيث الصراعات القوية ورميات التماس لمنطقة الجزاء، فكان الأمر الأصعب هو تسجيل الأهداف، والتنظيم الدفاعي سهل على المدرب من الناحية التدريبية، وأنا واثق من اللاعبين، ونعمل الآن لتحسين المستوى العام للمنتخب.



وأتم: "نحاول دائمًا فرض أسلوبنا وليس التأقلم على أسلوب لعب المنافس، ومعرفه الخصم وتحليله أمر مهم، ويجب علينا أن نكون أقوى من جهتنا، ولتحقيق البطولة نحتاج تحسين الأداء تصاعديًّا مباراة بعد أخرى".

وسيمثل انضمام مروان الصحفي مصدرَ قوة هجومية للأخضر السعودي، لأنه لم يتمكن من المشاركة في المباريات الماضية بسبب ارتباطه مع ناديه البلجيكي.

واختتم رينارد: سالم الدوسري لم يكن باستطاعته المشاركة في البطولة ولكنه أصر على العودة والمشاركة ولا أعلم ما هي تشكيلة الغد وسأقرر حسب الإمكانيات فالجيل الحالي رائع والكل يتذكر كأس العالم 2022.

"سالم الدوسري لم يكن باستطاعته المشاركة في البطولة"



هيرفي رينارد: لا أعلم ما هي تشكيلة الغد وسأقرر حسب الإمكانيات.. الجيل الحالي رائع والكل يتذكر كأس العالم 2022#عمان_السعودية#خليجي26 pic.twitter.com/lO2zUu3gBd — ADSportsTV (@ADSportsTV) December 30, 2024

ويلتقي المنتخب العماني متصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى نظيره السعودي وصيف المجموعة الثانية، في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة غدا الثلاثاء 31 ديسمبر الحالي، على ملعب جابر المبارك.

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