موعد مباراة عمان والسعودية في نصف نهائي خليجي 26

خليجي 26، تترقب أندية الكرة العربية المواجهة القوية بين منتخب عمان ونظيره السعودي في دور نصف نهائي كأس الخليج العربي بالكويت.

موعد مباراة منتخب عمان أمام السعودية

ويلتقي المنتخب العماني متصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى نظيره السعودي وصيف المجموعة الثانية، في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة غدا الثلاثاء 31 ديسمبر الحالي، على ملعب جابر المبارك.

وحسمت 4 منتخبات تأهلها إلى منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس خليجي 26 وهي (السعودية، البحرين، الكويت، عمان).

وتأهل منتخبا الكويت صاحب الأرض والجمهور، وعُمان عن المجموعة الأولى من دور المجموعات ببطولة خليجي 26، بينما حجز منتخبا السعودية، والبحرين مكانهما في نصف نهائي بطولة كأس خليجي 26.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان في نصف نهائي خليجي 26

تذاع مباراة عمان ضد السعودية في نصف نهائي كأس الخليج، على قنوات AD Sports 1 HD، Alkass One HD، Kuwait Sports HD، Dubai Sports 1 HD.

وتقام بطولة كأس الخليج العربي بمشاركة 8 منتخبات خليجية، يتم تقسيمها على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى: الكويت "البلد المضيف"، عمان، قطر الإمارات، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات: السعودية، العراق، اليمن، البحرين.

ويحصل بطل خليجي 26 على مليون دولار كجائزة مالية، فيما يحصل الوصيف على 470 ألف دولار، وصاحب المركز الثالث على 140 ألف دولار.

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