الأمن يكشف ملابسات واقعة تعدى عامل على زوجته بالمنصورة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات واقعة تعدى عامل على زوجته بعد ضبطها بصحبه شخص فى المنزل بمحافظة الدقهلية.



الأمن يكشف ملابسات واقعة تعدى على سيدة المنصورة

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعى.. تضمن زعم إحدى السيدات بقيام زوج شقيقتها بالتعدى على زوجته وإحداث إصابتها مدعيةً إخراج الأجهزة الأمنية بالدقهلية شقيقتها من المستشفى للعرض على النيابة العامة رغم سوء حالتها الصحية.



وبالفحص تبين تلقى مركز شرطة المنصورة بلاغا من المشكو فى حقه بضبطه لزوجته رفقة أحد الأشخاص بالمنزل وتعديه عليها محدثًا إصابتها "تم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج".

وبتاريخ 28 ديسمبر تصرح للمجنى عليها بالخروج من المستشفى عقب تحسن حالتها الصحية، وتم عرض المتهمين على النيابة العامة والتى قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، كما تم ضبط القائمة على النشر وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لإدعائها الكاذب.

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