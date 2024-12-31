توقعات برج الدلو 2025، ما يحمله 2025 على الصعيد العاطفي والمهني والمالي

توقعات الأبراج 2025، وشك عام 2024 على الانتهاء وحلول عام 2025، ويهتم عدد كبير من مواليد برج الدلو في البحث عن توقعات برج الدلو 2025 للعام الجديد ومعرفة توقعات الفلك لمواليد هذا البرج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

توقعات الأبراج 2025، توقعات برج الدلو 2025

وفي السطور التالية تكشف لنا خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، عن توقعات برج الدلو 2025، كما كشفت عن الملامح الفلكية للعام الجديد، وأهم حظوظ الأبراج 2025، والأبراج الأكثر حظًّا 2025، وتوقعات الأبراج لسنة 2025، وما ينتظره العالم في 2025.

عبير فؤاد تكشف توقعات برج الدلو 2025 في العام الجديد

وقالت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، إن عام 2025 يبدأ بيوم الأربعاء، ومن خصائص هذا العام أن تنتشر الأوبئة والأمراض، خاصة التي تصيب الجلد وتتسبب في طفح جلدي، وبالتالي من المتوقع أن ينتشر فيروس جدري القرود في مناطق متفرقة من العالم، قد تظهر أيضا أنواع جديدة من الجَرَب والله أعلم.

توقعات برج الدلو 2025، عبير فؤاد تكشف ما ينتظره في العام الجديد

وكشفت عبير فؤاد، توقعات الأبراج 2025 لمواليد برج الدلو هم مواليد الفترة من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر.

توقعات برج الدلو 2025 على الصعيد العاطفي والمهني والمالي

وقالت عبير فؤاد إن توقعات برج الدلو خلال عام 2025 على الصعيد العاطفي هي كالتالي:

توقعات برج الدلو 2025 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا :

عام 2025 هو فرصتك لإعادة اكتشاف علاقتك بشريك حياتك. ابتداءً من شهر أبريل: مع انتقال "نبتون" لمنزل العلاقات.. أطلق العنان لإبداعك لإضفاء الإثارة على علاقتك بشريكك. قُم بتنظيم مفاجآت أو إعداد لإجازات مختلفة، أو حتى أنشطة لشخصين، فقط ابتداء من 18 أبريل إلى أول يونيو، وأيضا في شهر أغسطس وسبتمبر: اهتم برغبات الآخر ولا تبالغ في حساسيتك.



إذا كنت خاليا :

يقدم لك عام 2025 العديد من فرص اللقاء، وذلك بفضل وجود "المشتري"ثم "أورانوس" بمنزل الحب حتى آخر أغسطس مما يعزز ثقتك بنفسك وجاذبيتك. كن منفتحًا على مقابلة أشخاص جدد، ولا ترفض الانخراط بأنشطة الجديدة.

على الصعيد المهني والمالي

إذا كنت تعمل:طوال العام.. يقدم لك كوكب "المشتري"يد العون، فيدعم تدفق الأموال، أو ظهور فرص أفضل، وإنجاز أعمالك بشكل لائق. في الربيع أيضا "نبتون" ثم "زحل" يجتمعان بمنزل العلاقات.. حينئذٍ سيكون الوقت مثاليا للابتكار في مهنتك.. لا تخف من طرح أفكار جديدة أو أخذ زمام المبادرة.

إذا كنت تبحث عن عمل:ابتداء من 20 يناير.. "الشمس" ثم "عطارد" في برجك يمنحانك الطاقة البدنية والذهنية التي تحتاجها للقيام بالبحث عن وظيفة.. استخدم هذه القوة للتقدم بنشاط والتميز أثناء المقابلات، فقط ابتداء من 18 أبريل إلى أول يونيو، وأيضا في شهر أغسطس وسبتمبر: تجنب توقيع الأوراق والعقود، وانتبه لحقوقك.





توقعات برج الدلو 2025 على الصعيد الاجتماعي والعائلي

في عام 2025..من المهم أن تغتنم كل فرصة لتوطيد علاقتك بالأهل والأقارب والأصحاب.يُعد هذا العام هو الوقت المثالي لتحقيق تطوّر إيجابي من خلال العلاقات واللقاءات التي تجمعك بالآخرين. لا ترفض الدعوات العائلية والاجتماعية التي تُوجّه لك، وكن مستعدا للخروج والانطلاق والتأكيد على تبادل الزيارات والدعوات.. لا تدع عام 2025 يمر دون عقد علاقات جديدة.

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