الإثنين 30 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

صندوق رعاية المبتكرين يعلن مد فترة التقديم في برنامج eGP لدعم مشاريع تخرج طلاب الجامعات

صندوق رعاية المبتكرين
صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

 أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن مد فترة التقديم في برنامج eGP 2025  حتى 2 يناير 2025 والذي يهدف إلى دعم مشروعات التخرج العلمية والمجتمعية، والعمل على تطويرها لتحويلها إلى مشروعات ريادية.

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يعلن مد فترة التقديم في برنامج eGP لدعم مشاريع تخرج طلاب الجامعات


وأكد د.هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن هذا البرنامج يأتي في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، والتي تستهدف في أحد محاورها ربط التعليم بالصناعة وسوق العمل، بالإضافة إلى نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وأشار إلى أن البرنامج يُعد فرصة متميزة لطلاب السنة النهائية بالجامعات، حيث يساهم في تحويل أفكارهم الإبداعية إلى شركات ناشئة.

يشتمل البرنامج على مسارين، (المسار الأول eGP- لدعم مشروعات التخرج الريادية) لطلاب المرحلة النهائية، ويهدف إلى تحويل مشروعات تخرجهم إلى شركات ناشئة حقيقية، مع تقديم دعم مالي يصل إلى 120 ألف جنيه، ويمكن التقديم في هذا المسار عبر الرابط التالي:

 

يشترط في المسار الأول أن يكون المشروع قابلًا للتحول إلى شركة ناشئة، وأن يكون مبتكرًا، ويقدم حلولًا لمشكلات حقيقية بما يتماشى مع إستراتيجية مصر 2030، كما يجب أن يكون المشروع ذا إمكانات تجارية، وأن يكون الطالب قد أجرى دراسة سوق مبدئية على الأقل، كما يتعين أن يتكون الفريق من 2 إلى 6 أعضاء، ويُسمح بتكوين فرق تشمل طلابًا من كليات متعددة، بشرط أن تكون جميعها ضمن نفس الجامعة، وألا يكون أي عضو في الفريق جزءًا من فرق أخرى.


كما يجب ألا يتلقى نفس المشروع أي دعم مالي من جهات حكومية أخرى، مع إمكانية التعاون مع شريك من القطاع الخاص، ويتعين تقديم إفادة ببيانات المشرف والفريق معتمدة من الكلية أو الجامعة، بالإضافة إلى شهادة الحصول على دورة تدريبية في "أساسيات ريادة الأعمال" من منصة مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار عبر الرابط التالي، ويجب إنهاء جميع المشروعات قبل نهاية العام الدراسي وتقديمها إلى الصندوق متى طُلب ذلك


وفيما يتعلق بالمسار الثاني ( Enactusلدعم المبادرات المجتمعية الريادية)، فهو مخصص للفرق الطلابية في مختلف سنوات الدراسة للعمل على مبادرات مجتمعية ريادية تهدف إلى تحقيق تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع، مع تقديم دعم مالي يصل إلى 100 ألف جنيه، وتتركز شروط هذا المسار في ضرورة الالتحاق بفريق إيناكتس في الجامعة أو المعهد للمشاركة والاستفادة من البرنامج، بالإضافة إلى الالتزام بشروط وقواعد الفرق الطلابية وفقًا لبرنامج Enactus Egypt، برعاية ودعم الصندوق.

 

الفرق الفائزة في كلا المسارين ستتمتع بفرصة الانضمام إلى الحاضنات التكنولوجية، بالإضافة إلى التأهل المباشر للتصفيات الإقليمية المؤهلة للمعسكر الختامي، فضلًا عن المشاركة في تصوير النسخة الجديدة من برنامج Gen Z التلفزيوني.


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الابتكار وريادة الأعمال الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي القطاع الخاص رعاية المبتكرين والنوابغ رعاية المبتكرين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ طلاب الجامعات

مواد متعلقة

خدمات إضافية تقدمها شركات الطيران لجذب المسافرين

جامعة عين شمس تشارك في مسابقة لـ "الأنشطة الطلابية"

أبرز قرارات المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه الدوري.. الموافقة على مقترح التأكد من صحة الشهادات الأجنبية.. وإطلاق المنصة الإلكترونية لأنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

ورشة تدريبية حول إعداد وتنفيذ موازنة "البرامج والأداء" بجامعة عين شمس

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

حصاد التعليم العالي 2024.. انضمام ثلاث مدن مصرية لليونسكو العالمية.. فوز باحث مصري "بجائزة اليونسكو- غينيا الإستوائية الدولية

منها المرور والسجل المدني، جامعة عين شمس تطلق عددا من الخدمات بالمدينة الطلابية

الأعلى للجامعات: دراسة مقترح للتحقق من صحة شهادات الجامعات الأجنبية

ads

الأكثر قراءة

قبل ساعات من الإعلان الرسمي عن تأسيسه.. التفاصيل الكاملة للحزب السياسي الجديد

أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024

9 زلازل تضرب إثيوبيا خلال 24 ساعة لأول مرة، وخبير جيولوجيا: تهدد سد النهضة

مياه القاهرة تعلن انقطاع المياه عن هذه المناطق

ما هي مضاعفات مرض نتنياهو وهل يسبب الوفاة؟

وظائف جديدة في الكويت.. تعرف على الشروط والأوراق والتخصصات المطلوبة

البلدي يتراجع 3 جنيهات، أسعار الفراخ اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024

الزمالك يتصدر، ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

منوعات

المزيد

طائرة تلقي الأموال على منزل العروس، باكستاني يفاجئ نجله في حفل زفافه (فيديو)

توقعات برج العقرب 2025، الحظ في انتظارك

مصرع 3 سياح أجانب وإصابة 7 أخرين في حريق بفندق بتايلاند (فيديو)

ميدفيديف يقترح على ترامب وماسك شراء كندا وبريطانيا وقناة بنما

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو الأرز بالسوق المحلي اليوم الإثنين؟

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الإثنين 30-12-2024

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 29-12-2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد 29-12-2024

المزيد

انفوجراف

أماكن إجراء اختبارات القبول في معاهد معاوني الأمن 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فتح دمشق وتحرير الأقصى، شهر رجب مفتاح النصر في التاريخ الإسلامي

من خواطر الشعراوي، كيف أثبت فرعون بطلان حجته أمام موسى؟ (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 30 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية