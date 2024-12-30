استمرار رفع تراكمات مياه الأمطار فى الإسكندرية (صور)

واصلت أحياء محافظة الإسكندرية اليوم الإثنين، بالتنسيق مع العاملين بشركة الصرف الصحى تواجدها في كافة الميادين والشوارع العامة لكسح وشفط مياه الأمطار ومتابعة سوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها المحافظة.

يأتى ذلك وفقًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية برفع درجة الاستعداد والتعامل الفوري مع أي تداعيات للنوات والأمطار.

كما تابع اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى تواجد العاملين بالشركة وانتشار سيارات الصرف لكسح وشفط مياه الأمطار لمنع أي تراكمات فى مختلف دوائر المحافظة، ومنها بمنطقة بشاير الخير وطريق القباري السريع وشوارع المكس والامان وبنطاق الحي.

وجاء ذلك بوجود المتابعة الميدانية والمرافق والأزمات والكوارث وصرف صحي غرب وشركة نهضة مصر

وفى سياق متصل، أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة غدا الأثنين 30 ديسمبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة، والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة.

وأصدر محافظ الإسكندرية تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عام إجازة استثنائية غدا الأثنين 30 ديسمبر.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

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