خبيرة أبراج تكشف مفاجأة في انتظار مواليد برج القوس خلال 2025

توقعات الأبراج 2025، وشك عام 2024 على الانتهاء وحلول عام 2025، ويهتم عدد كبير من مواليد برج القوس بالبحث عن توقعات برج القوس 2025 للعام الجديد ومعرفة توقعات الفلك لمواليد هذا البرج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

توقعات الأبراج 2025، توقعات برج القوس 2025

وفي السطور التالية تكشف خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، عن توقعات برج القوس 2025، كما كشفت عن الملامح الفلكية للعام الجديد، وأهم حظوظ الأبراج 2025، والأبراج الأكثر حظًّا 2025، وتوقعات الأبراج لسنة 2025، وما ينتظره العالم في 2025.

عبير فؤاد تكشف توقعات برج القوس 2025 في العام الجديد

وقالت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، إن عام 2025 يبدأ بيوم الأربعاء، ومن خصائص هذا العام أن تنتشر الأوبئة والأمراض، خاصة التي تصيب الجلد وتتسبب في طفح جلدي، وبالتالي من المتوقع أن ينتشر فيروس جدري القرود في مناطق متفرقة من العالم، قد تظهر أيضا أنواع جديدة من الجَرَب والله أعلم.

توقعات برج القوس 2025، عبير فؤاد تكشف ما ينتظره في العام الجديد

وكشفت عبير فؤاد، توقعات الأبراج 2025 لمواليد برج القوس هم مواليد الفترة من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر

توقعات برج القوس 2025 على الصعيد العاطفي والمهني والمالي

وقالت عبير فؤاد إن توقعات برج القوس خلال عام 2025 على الصعيد العاطفي هي كالتالي:

توقعات برج القوس 2025 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا :

من أول العام إلى 9 يونيو: كوكب "المشتري"في مواجهتك، ونتيجة لذلك فإن حياتك الزوجية تحتاج منك لاهتمام.

وابتداءً من 9 يونيو: تعيد اكتشاف نفسك من جديد، تزداد تفاؤلا، وترغب حينئذٍ في مشاركة طاقتك الإيجابية مع شريك حياتك، وقد تجمعكما أنشطة ممتعة: سفر أو دراسة أو حتى مشاريع تجديد للمنزل.



إذا كنت خاليا :

ابتداء من 4 فبراير: "فينوس" بمنزل الحب تجلب لك المفاجآت واللقاءات غير المتوقعة. كن على استعداد للخروج من منطقة الراحة الخاصة بك. المناسبات الاجتماعية والأنشطة الجديدة هي أرض خصبة للقاءات مثيرة، وقد يحدث لقاءعاطفي يهز حياتك.



على الصعيد المهني والمالي



إذا كنت تعمل:من أول العام إلى 9 يونيو.. كوكب "المشتري"في مواجهتك، ومن المهم أن تعتني بحماية حقوقك، ومع ذلك ابتداء من 30 مارس: ستأخذ حياتك المهنية منعطفًا مثيرًا وليس بالضرورة متوقعًا. "نبتون" يقوم بتغذية خيالك، ويمنحك أفكارًا رائعة قد تُحدِث ثورة في حياتك المهنية. قد تكثر الفرص لتوقيع عقود جديدة أو إطلاق مشاريع. الأمر متروك لك لتقرر ما يناسبك.

إذا كنت تبحث عن عمل: طوال العام.. "بلوتو" بمنزل العلاقات يدفعك لتوطيد علاقتك بالآخرين، وسيجلب لك ذلك الخير الكثير، وقد يظهر أمامك عقد عمل مثير للاهتمام، خاصة ابتداء من 30 مارس.



توقعات برج القوس 2025 على الصعيد الاجتماعي والعائلي

هذا العام يزداد الترابط مع الأصدقاء، بما في ذلك الأصدقاء الذين لم ترهم منذ سنوات عديدة. سيكون هناك العديد من اللقاءات الجديدة، ولكن لن تستحق جميعها أن يكون لها مكان في دائرة المقربين إليك. عائليا.. تستطيع أن توازن بين المسؤوليات والرغبة في الهروب منها. ليس من السهل دائمًا أن تهرب، وقد تجبرك الظروف أن تضحي من أجل من تحبهم.

من أول العام إلى 25 مايو: أنت مطالب بالحفاظ على السلام العائلي وتجنب الدراما مع الأهل والأقارب، حينئذٍ دَع من حولك يعبرون عن احتياجاتهم، فالقليل من الديمقراطية لا يضر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.