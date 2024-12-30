توقعات برج العقرب 2025، الحظ في انتظارك

توقعات الأبراج برج العقرب 2025، أيام قليلة وينتهي عام 2024 ويهل علينا عام 2025، ومع مشارف الانتهاء من عام 2024، ويهتم عدد كبير من مواليد برج العقرب في البحث عن توقعات برج العقرب 2025 للعام الجديد ومعرفة توقعات الفلك لمواليد هذا البرج.

توقعات الأبراج 2025، توقعات برج العقرب 2025

وفي السطور التالية تكشف لنا خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، عن توقعات برج العقرب 2025، كما كشفت عن الملامح الفلكية للعام الجديد، وأهم حظوظ الأبراج 2025، والأبراج الأكثر حظًّا 2025، وتوقعات الأبراج لسنة 2025، وما ينتظره العالم في 2025.

عبير فؤاد تكشف توقعات برج العقرب 2025 في العام الجديد

وقالت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، إن عام 2025 يبدأ بيوم الأربعاء، ومن خصائص هذا العام أن تنتشر الأوبئة والأمراض، خاصة التي تصيب الجلد وتتسبب في طفح جلدي، وبالتالي من المتوقع أن ينتشر فيروس جدري القرود في مناطق متفرقة من العالم، قد تظهر أيضا أنواع جديدة من الجَرَب والله أعلم.

توقعات برج العقرب 2025، عبير فؤاد تكشف ما ينتظره في العام الجديد

وكشفت عبير فؤاد، توقعات الأبراج 2025 لمواليد برج العقرب هم مواليد الفترة من 23 أكتوبر إلى 22 نوفمبر

توقعات برج العقرب 2025 على الصعيد العاطفي والمهني والمالي

وقالت عبير فؤاد إن توقعات برج العقرب خلال عام 2025 على الصعيد العاطفي هي كالتالي:

توقعات برج العقرب 2025 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا :

من أول العام حتى 7 يوليو، وابتداء من 8 نوفمبر: "أورانوس" في مواجهة برجك، ومن المهم في هذه الأوقات أن تعتني بعلاقتك بشريك حياتك.

من 7 يوليو إلى 8 نوفمبر: يدفعك "أورانوس" للاقتراب بود من شريك حياتك.. استغل هذه الفترة لتوطيد علاقتك به. تحدّث بصراحة عن طموحاتك وأحلامك، وقد تكتشف حقائق مخفية أو رغبات غير معلن عنها.. كُن على استعداد للاستماع والنمو مع شريك حياتك.



إذا كنت خاليا :

من أول العام إلى 25 مايو: "زحل" بمنزل الحب يدفعك لوضع الأساس لعلاقة، أو يدفعك لتوطيد علاقة، ويدفعك أيضا لمراجعة حياتك وتقييم تجاربك وخبراتك.

ابتداء من 9 يونيو:كوكب "المشتري"بمنزل الحظ يزيد من فرص اللقاءات الموفقة.. ستكون في أوج سحرك وجاذبيتك.. حينئذٍسيكون الوقت مناسبًا للاقتراب أو إضفاء الطابع الرسمي على علاقة تشغلك.



على الصعيد المهني والمالي



إذا كنت تعمل:هذا العام تشتد قدرتك على البقاء منظمًا، وابتداءً من 9 يونيو.. استفد من طاقة كوكب "المشتري" بمنزل الحظ للتوسع في أعمالك، أو للترويج لنفسك أو لمشاريعك.

إذا كنت تبحث عن عمل: هذا العام تمنحك الأفلاك الطاقة اللازمة لمتابعة بحثك بقوة، وتزيد أيضا من سحرك خلال المقابلات.



توقعات برج العقرب 2025 على الصعيد الاجتماعي والعائلي

في عام 2025 تكتشف جديدا في علاقاتك العائلية وعلاقتك بالأصدقاء. في بداية العام.. قد تتعامل مع أسرار عائلية أو مواضيع محظورة منذ فترة طويلة. قد تكون فترة مزعجة، لكنها تؤدي في النهاية لتوطيد علاقاتك. أماعلاقتك بالأصدقاء فستكون داعمة جدا خاصة في الأوقات الصعبة.

من أجل الحفاظ على علاقات صحية.. كن صادقًا في تعاملاتك،ولا تخف من الانفتاح ومشاركة مشاعرك، ونثر بذور التعاطف، وفي المقابل ستحصل على حب ودعم الجميع.



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