مصرع 71 شخصا على الأقل بغرق شاحنة في نهر بإثيوبيا

لقي ما لا يقل عن 71 شخصا مصرعهم في حادث سير في إثيوبيا عندما سقطت الشاحنة التي كانوا يستقلونها في نهر في جنوب البلاد وغرقت فيه.

إثيوبيا: مقتل 71 شخصا على الأقل بغرق شاحنة في نهر





وقال ماتي منجشا، المسؤول المحلي عن المنطقة، لخدمة "صوت أمريكا القرن الإفريقي"، إن الحادث وقع في نهر غالانا، بمنطقة سيداما الشرقية، جنوب العاصمة أديس أبابا، مبينا أن من بين الضحايا 68 رجلا وثلاث نساء.

شاحنة تفقد السيطرة وتسقط في نهر غالانا



وأفاد بأن شاحنة تقل ركابا فقدت السيطرة أثناء مرورها على جسر وسقطت في نهر غالانا، لافتا إلى أن الضحايا يشملون شبابا من نفس المنطقة كانوا عائدين من حفل زفاف وموقع عمل.

وأكد أشينافي بليسو، مدير مستشفى بونا، عدد الوفيات خلال مقابلة هاتفية مع "صوت أمريكا"، مشيرا إلى أن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة ويتلقون العلاج في المستشفى.

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