الإثنين 30 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصرع 71 شخصا على الأقل بغرق شاحنة في نهر بإثيوبيا

جانب من الحادث
جانب من الحادث

لقي ما لا يقل عن 71 شخصا مصرعهم في حادث سير في إثيوبيا عندما سقطت الشاحنة التي كانوا يستقلونها في نهر في جنوب البلاد وغرقت فيه.

إثيوبيا: مقتل 71 شخصا على الأقل بغرق شاحنة في نهر  
 
 

وقال ماتي منجشا، المسؤول المحلي عن المنطقة، لخدمة "صوت أمريكا القرن الإفريقي"، إن الحادث وقع في نهر غالانا، بمنطقة سيداما الشرقية، جنوب العاصمة أديس أبابا، مبينا أن من بين الضحايا 68 رجلا وثلاث نساء.

 شاحنة تفقد السيطرة  وتسقط في نهر غالانا


وأفاد بأن شاحنة تقل ركابا فقدت السيطرة أثناء مرورها على جسر وسقطت في نهر غالانا، لافتا إلى أن الضحايا يشملون شبابا من نفس المنطقة كانوا عائدين من حفل زفاف وموقع عمل.

وأكد أشينافي بليسو، مدير مستشفى بونا، عدد الوفيات خلال مقابلة هاتفية مع "صوت أمريكا"، مشيرا إلى أن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة ويتلقون العلاج في المستشفى. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العاصمة أديس أبابا اديس أبابا اثيوبيا نهر غالانا

مواد متعلقة

مصرع 66 شخصًا في حادث سير جنوبي إثيوبيا

بعد زيادة التشققات، خبراء يكشفون سر انتشار زلازل إثيوبيا وتأثيرها على سد النهضة (فيديو)

الصومال تصفع إثيوبيا وتستبدل قواتها بمصر، ومجلس الأمن يوافق على القرار (فيديو)

ads

الأكثر قراءة

البلدي يتراجع 3 جنيهات، أسعار الفراخ اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024

السبيط يرتفع 40 جنيهًا، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

الكيلو يبدأ من 80 جنيهًا، أسعار اللب والتسالي في المحال التجارية

درجات الحرارة اليوم الإثنين 30 -12- 2024 في مصر

ضبط 421 تاجر مخدرات و28 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

أخبار مصر: السيسي ينعي جيمي كارتر، تفاصيل حجز أراضي الإسكان المتوسط، انفجار غازي داخل أكاديمية الشرطة، موعد ومكان تشييع جثمان أحمد عدوية

من خواطر الشعراوي، كيف أثبت فرعون بطلان حجته أمام موسى؟ (فيديو)

علاء مبارك ينعى نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية

منوعات

المزيد

ميدفيديف يقترح على ترامب وماسك شراء كندا وبريطانيا وقناة بنما

مخترع الذكاء الاصطناعي يحذر من قضاء AI على البشر خلال العقد المقبل

تنبؤات مخيفة لعام 2025، أبرز توقعات العرافة بابا فانجا فى نسختها المطورة

الصحافة الفرنسية تعيش حالة حداد حزنا على رحيل الكاتب العملاق أوليفييه تود

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو الأرز بالسوق المحلي اليوم الإثنين؟

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الإثنين 30-12-2024

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 29-12-2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد 29-12-2024

المزيد

انفوجراف

رياض محرز يتفوق على محمد صلاح.. أعلى 5 لاعبين دخلًا في أفريقيا لعام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، كيف أثبت فرعون بطلان حجته أمام موسى؟ (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 30 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 30 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية