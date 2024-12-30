الإثنين 30 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

النقل تحذر من ظاهرة المزلقانات الغير شرعية وتتوعد المخالفين

قطار
قطار

مع اقتراب الاحتفالات برأس السنة الميلادية، حذرت وزارة النقل ممثلة فى هيئة السكك الحديدية من خطورة المزلقانات غير الشرعية وخطورة اقتحام المزلقانات أثناء سير القطارات، وذلك في إطار الحملة التى أطلقتها النقل للتوعية بعدد من النقاط التى تهم السكك الحديدية. 

تحذيرات النقل للمواطنين بخصوص المزلقانات

 وجاءت دعوة النقل في إطار الحملة الموسعة التي أطلقهتا  وزارة النقل تحت عنوان سلامتك تهمنا، وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

 

 وناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات هيئة السكك الحديدية عند العبور والالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لايؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

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