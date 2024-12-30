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رياضة

الدوري المصري، بيراميدز ضيفا ثقيلًا على الجونة

الدوري المصري، بيراميدز
الدوري المصري، بيراميدز ضيفا ثقيلا علي الجونة

الدوري المصري، يحل فريق بيراميدز ضيفًا على الجونة في الخامسة مساء اليوم الإثنين بملعب خالد بشارة ضمن لقاءات الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق بيراميدز الترتيب الثالث بجدول الدوري المصري برصيد 11 نقطة وهو نفس رصيد الأهلي الذي يسبقه بفارق الأهداف وخلفه سيراميكا والمصري بنفس الرصيد بفارق الأهداف.

ويعيش الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفنى لفريق بيراميدز، فى حيرة بسبب إصابة ١١ لاعبا، هم رمضان صبحى الذى يعاني من إصابة في العضلة الضامة ويتم تأهيله حاليًّا مع الجهاز الطبي، وأحمد سامي والذي يعاني من شد في السمانة تعرض له خلال لقاء الإسماعيلي، وأسامة جلال والذي يعاني من شد في الخلفية، ويجري حاليًّا برنامجه التأهيلي، ومهند لاشين ويعاني من إصابة في الركبة، ومحمود دونجا والذي يجري التأهيل من إصابة الركبة، ومحمد رضا بوبو الذي يعاني من نزلة برد، وأيضًا عماد ميهوب ومصطفى فتحي، قبل أن ينضم إليهم مروان حمدي وماييلى وكريم حافظ.


أما اللاعب الثانى عشر المقرر غيابه فهو إبراهيم عادل ولكن بسبب الإيقاف، حيث قرر يورتشيتش عدم مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق وتدريبه منفردًا حتى إشعار آخر، كما وقع مسؤولو نادي بيراميدز غرامة مالية على اللاعب قيمتها ٥٠ ألف جنيه، وذلك لاعتراضه على استبداله في الدقيقة ٨١ من مباراة فاركو.
 

إيقاف إبراهيم عادل 


وقرر المدير الفني للفريق السماوي كرونسلاف يورتشيتش عدم مشاركة إبراهيم عادل في التدريبات الجماعية للفريق وتدريبه منفردا حتى إشعار آخر.

ووقع مسؤولو نادي بيراميدز غرامة مالية على لاعب الفريق إبراهيم عادل قيمتها 50 ألف جنيه، وذلك لاعتراضه على استبداله في الدقيقة 81 من مباراة فاركو يوم الأربعاء الماضي بالجولة السادسة بالدوري والتي انتهت بفوز الفريق السماوي بثلاثية نظيفة.

وتعد مباراة بيراميدز ضد الجونة البروفة الأخيرة للفريق السماوي قبل لقاء الترجي في دوري الأبطال.

بيراميدز والترجي

ويحل الترجي ضيفا على نادي بيراميدز فى السادسة مساء الأحد 5 يناير المقبل، بستاد الدفاع الجوي، في رابع جولات دور المجموعات لدوري الأبطال.

ويدير المباراة الحكم الكونغولي جيسي نوكونكو، ويعاونه مواطنه ستيفين موتاسي الحكم المساعد الأول، ومالوندي تشاني الحكم المساعد الثاني، وأندريه كولسالا الحكم الرابع من دولة أفريقيا الوسطى.

ويراقب اللقاء محمد مؤمن علي من جيبوتي، ويراقب أداء الحكم رشيد سانوسي من سيراليون، والمنسق العام محمد جيندور من الجزائر، والمنسق الإعلامي محمد السيسي من مصر، وأودوشي إيفوجو من نيجيريا المنسق الأمني، ومحمد إسماعيل منسق حقوق البث من مصر.

وكان فريق الترجي التونسى حقق الفوز على بيراميدز بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التى جمعتهما على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، فى ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

 

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