الأربعاء 08 يناير 2025
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دين ودنيا

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 8 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بتوقيت
مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة والمحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة اليوم، تعتبر الصلاة وسيلة للتقرب إلى الله وللدعاء وطلب العون والمغفرة. فهي تجمع بين الجسد والروح في وقت واحد، حيث يؤدي المسلم الحركات الجسدية المتمثلة في الركوع والسجود، وفي نفس الوقت يتوجه بروحه وقلبه إلى الله بالدعاء والتضرع. هذا التكامل بين الجسد والروح يعزز الشعور بالسكينة والطمأنينة.

تساهم الصلاة أيضًا في تحقيق الراحة النفسية والتوازن الداخلي. ففي ظل الضغوط والتوترات اليومية، يجد المسلم في الصلاة ملاذًا وملجأً يفرغ فيه همومه ويطلب العون من الله. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: "ألا بذكر الله تطمئن القلوب" (سورة الرعد: 28)، وهذا يعكس كيف أن الصلاة، وهي أعظم ذكر لله، تساهم في تحقيق الطمأنينة والسكينة للنفس.

مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو
مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية  وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان الفجر اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك،مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية

موعد أذان الفجر بالقاهرة

الفجر: 5:20

موعد أذان الفجر بالإسكندرية

الفجر: 5:27

موعد أذان الفجر بأسوان

الفجر: 5:06

 

مواقيت الصلاة اليوم

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

 وفيما يلي مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة

الفجر: 5:20

الظهر: 12:02

العصر: 2:53

المغرب: 5:12

العشاء: 6:34

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية

الفجر: 5:27

الظهر: 12:07

العصر: 2:55

المغرب: 5:14

العشاء: 6:38

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسوان

الفجر: 5:06

الظهر: 11:55

العصر: 2:57       

المغرب: 5:18

العشاء: 6:35

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسماعيلية

الفجر: 5:17

الظهر: 11:58

العصر: 2:48

المغرب: 5:06

العشاء: 6:29

 

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها وبر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله.

كما روى أحمد بسند حسن عن حنظلة الكاتب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وعلم أنهن حق من عند الله دخل الجنة أو قال: وجبت له الجنة أو قال: حُرِّم على النار.

كما روى الترمذي وحسنه وصححه الألباني عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يُحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيءٌ قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك.

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