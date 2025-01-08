مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، حبُّ الصلاة يأتي بعدّة أمور، منها التنويع في الأذكارِ المأثورة والحرص على حفظِها داخل الصلاة في الركوع والسجود، وتلاوة آيات متنوّعة من القرآن الكريم بتدبّرٍ وإن قلَّت.

وكذلك التأنّي قبل الصلاة وخلالها، والابتعاد عن العجلةِ والسُّرعةِ فيها؛ وذلك حرصًا على عدمِ السَّهو في الصلاةِ، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: (إذا ثُوِّبَ لِلصَّلاةِ فلا تَأْتُوها وأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وأْتُوها وعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ).

والاستعدادُ للصلاةِ قبل دخول وقتها، والمسارعة إليها بمجرد سماع النداء؛ تأسّيًا بالرسولِ -عليه الصلاة والسلام-، فقد كانَ بمجرّد سماعه للأذانِ يخرج للصلاةِ، فعن أمِّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (كانَ يَكونُ في مِهْنَةِ أهْلِهِ، فَإِذَا سَمِعَ الأذَانَ خَرَجَ).

مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك، مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة

الفجر: 5:20

الظهر: 12:02

العصر: 2:53

المغرب: 5:12

العشاء: 6:34

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية

الفجر: 5:27

الظهر: 12:07

العصر: 2:55

المغرب: 5:14

العشاء: 6:38

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسوان

الفجر: 5:06

الظهر: 11:55

العصر: 2:57

المغرب: 5:18

العشاء: 6:35

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسماعيلية

الفجر: 5:17

الظهر: 11:58

العصر: 2:48

المغرب: 5:06

العشاء: 6:29

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عماد الدين وأساسه، تتميز الصلاة بأهميتها الكبيرة في حياة المسلم، حيث تعتبر واجبًا يوميًا وعبادة مستمرة تربط الإنسان بربه، وتغذي روحه وتوجهه نحو الخير والصلاح. فمنذ أن فرضت الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج، أصبحت فرضًا على كل مسلم بالغ عاقل، تؤدى خمس مرات يوميًا في أوقات محددة.

فضل الصلاة عظيم جدًا، فهي تطهر النفس من الذنوب والخطايا، وتعمل على تهذيب الأخلاق وتقويم السلوك. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟" قالوا: "لا يبقى من درنه شيء"، قال: "فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا" (رواه البخاري). هذا الحديث الشريف يوضح كيف أن الصلاة تساهم في تنقية النفس وتطهيرها من الآثام.

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