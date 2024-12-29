الدوري المصري، تعادل سلبي بين الزمالك والاتحاد بالشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بالتعادل السلبي بدون أهداف باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحاول الزمالك بكل قوة تسجيل هدف التقدم وأهدر أكثر من فرصة عن طريق أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي وحسام أشرف

بينما اعتمد الاتحاد على الهجمات المرتدة وسرعات بنيامين بواتنج لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وأعلن الجهاز الفني بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس عن تشكيل الأبيض لمباراة الاتحاد السكندري،

تشكيل الزمالك أمام الاتحاد السكندري

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك وعمر فرج وسيف الجزيري وناصر منسي.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري الممتاز

وانطلقت مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم الأحد في الثامنة مساء في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

و تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والاتحاد؛ كونها الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

الزمالك والاتحاد

الزمالك يتعادل مع طلائع الجيش

وكان نادي الزمالك قد تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما بإستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

رفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر المصري البورسعيدي، فيما رفع الطلائع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن.

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