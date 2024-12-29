الإثنين 30 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

7 ملايين مشاهدة، "على وضعنا" آخر أغنية لـ عدوية ومحمد رمضان (فيديو)

عدوية ونجله ومحمد
عدوية ونجله ومحمد رمضان

سيطرت على الوسط الفني، حالة من الحزن الشديد، بعد رحيل الفنان الشعبي الكبير، أحمد عدوية عن عمر ناهز الـ79 عاما.

واسترجع جمهور المطرب الراحل، آخر أغنية قدمها “عدوية”، والتي كانت ببصمة الفنان محمد رمضان، والتى  طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات اليوتيوب، العام الماضي، بعنوان “على وضعنا”، بالاشتراك مع نجله محمد، وحققت الأغنية ما يقرب من 7 ملايين مشاهدة 

 

أغنية "على وضعنا" التي طرحها العام الماضي، غناها محمد عدوية ومحمد رمضان، وهي من كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير.

 

و من كلماتها "إحنا في حته وانتوا في حتة، إحنا الواحد منا بستة نركن كله كله عالدكة، إحنا ملوك في أي حتة، معانا من الكاش وكتير من الكاش، مفيش مفيش مفيش ببلاش، عادي عالعادي متصدعناش الحاجة لو سهلة متلزمناش"

وحرص الفنان محمد عدوية، على نعي والده بعد دقائق من وفاته، وذلك من خلال نشر صورة تجمعه بوالده الفنان الراحل أحمد عدوية، معبّرًا عن حزنه العميق لفقدانه.


وعلّق محمد عدوية على الصورة قائلًا: "الله يرحمك يا بابا، رحم الله طيب القلب، حنون القلب، جابر الخواطر".

يعتبر أحمد عدوية من أهم المغنيين الشعبيين في فترة السبعينات، وقد كان له أثر كبير على مسار الغناء الشعبي بعده، إذ يعتبر الأب الروحي  لكل من جاء بعده ومن بينهم حكيم  كما شارك عدوية في العديد  من الأفلام التي أُنتجت في هذه الفترة.

والكثير ممن يعتبرون من عمالقة الموسيقى العربية في زمنه مدحوا صوته ومنهم  موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ بل وصل الأمر أنه في إحدى الحفلات الخاصة غنى عبد الحليم حافظ أغنية عدوية «السح الدح إمبو» وغنّى عدوية أغنية عبد الحليم حافظ «خسارة خسارة».


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الوسط الفني الموسيقي العربية الفيديوهات الفنان محمد عدوية الفنان محمد رمضان الحليم حافظ

مواد متعلقة

تنوعت بين الكوميدي والسياسي والرعب، 27 فيلما شارك فيهم الراحل أحمد عدوية

محمد عدوية ناعيا والده: رحل حنون القلب وجابر الخواطر
ads

الأكثر قراءة

وفاة المطرب أحمد عدوية عن عمر يناهز 79 عاما

أثار الجدل بتقبيل جيهان السادات واقتحم غرفة نجوى فؤاد، وفاة جيمي كارتر مهندس كامب ديفيد

محمد صلاح يحقق 4 أرقام قياسية في مباراة ليفربول أمام وست هام

التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة ببعض المحافظات بسبب موجة الطقس السيئ

رياض محرز يتفوق على محمد صلاح.. أعلى 5 لاعبين دخلًا في أفريقيا لعام 2024 (إنفوجراف)

موعد ومكان تشييع جثمان نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية

وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر

محمد عدوية ناعيا والده: رحل حنون القلب وجابر الخواطر

منوعات

المزيد

تنبؤات مخيفة لعام 2025، أبرز توقعات العرافة بابا فانجا فى نسختها المطورة

الصحافة الفرنسية تعيش حالة حداد حزنا على رحيل الكاتب العملاق أوليفييه تود

السينما الهندية تحقق نجاحات في المهرجانات الدولية برعاية النساء

استخراج 15 جثة من حفر في جنوب شرقي المكسيك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 29-12-2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد 29-12-2024

سعر النحاس بالأسواق اليوم الأحد 29/12/2024

كم سجل سعر كيلو الأرز بالسوق المحلي اليوم الأحد؟

المزيد

انفوجراف

رياض محرز يتفوق على محمد صلاح.. أعلى 5 لاعبين دخلًا في أفريقيا لعام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

ما حكم قراءة حظك اليوم والأبراج؟ أزهري يحسم الجدل (فيديو)

ما حكم العتيرة " ذبيحة شهر رجب ؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية