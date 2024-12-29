الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تعادل إيجابي بين روما وميلان في الشوط الأول

روما، فيتو
روما، فيتو

تعادل ميلان مع روما بهدف لمثله في الشوط الأول من مباراة الفريقين في إطار منافسات الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

وسجل ريندرز الهدف الأول لميلان ثم سجل روما التعادل عن طريق باولو ديبالا.

 

تعادل مثير بين يوفنتوس وفيورنتينا


سجل ثنائية يوفنتوس خيفرين تورام (الدقائق 20 و48)، فيما أحرز للفيولا مويس كين (38) وريكاردو سوتيل (87).

بهذا التعادل، رفع الفريقين رصيدهما إلى 32 نقطة، ليقع فيورنتينا خامسا واليوفي سادسا بفارق الأهداف، ليتعثر يوفنتوس في البروفة الأخيرة قبل السوبر الإيطالي.

فوز نابولي

واصل نابولي مطاردة أتالانتا في صدارة الدوري الإيطالي، بفوزه اليوم الأحد أمام ضيفه فينيزيا 1-0، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن الجولة 18 من "السيري آ".
بعد شوط أول سلبي، تمكن نابولي من فك شفرات شباك الضيوف بهدف من توقيع جياكومو راسبادوري في الدقيقة 79 من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وبهذه النتيجة، رفع نابولي رصيده إلى 41 نقطة بالوصافة، بفارق الأهداف فقط عن المتصدر أتالانتا، في حين تجمد رصيد فينيزيا عند 13 نقطة بالترتيب قبل الأخير.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإيطالي جياكومو راسبادوري ريندرز روما وميلان روما راسبادوري

مواد متعلقة

الزمالك يكتفي بثنائية أمام الاتحاد السكندري ويتصدر ترتيب الدوري المصري

تعادل سلبي بين الزمالك والاتحاد بعد مرور 15 دقيقة

محمد صلاح يتألق ويقود ليفربول للتقدم على وست هام 3-0 بالشوط الأول

محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لليفربول في شباك وست هام
ads

الأكثر قراءة

وفاة المطرب أحمد عدوية عن عمر يناهز 79 عاما

محمد صلاح يحقق 4 أرقام قياسية في مباراة ليفربول أمام وست هام

رياض محرز يتفوق على محمد صلاح.. أعلى 5 لاعبين دخلًا في أفريقيا لعام 2024 (إنفوجراف)

نتيجة إصابته بالسرطان، نتنياهو يخضع الآن لعملية استئصال البروستاتا

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادة الجديدة

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الأحد 29-12-2024

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على عدة مناطق بالقاهرة الكبرى

تعطيل الدراسة بالبحيرة غدا لسوء الأحوال الجوية

منوعات

المزيد

تنبؤات مخيفة لعام 2025، أبرز توقعات العرافة بابا فانجا فى نسختها المطورة

الصحافة الفرنسية تعيش حالة حداد حزنا على رحيل الكاتب العملاق أوليفييه تود

السينما الهندية تحقق نجاحات في المهرجانات الدولية برعاية النساء

استخراج 15 جثة من حفر في جنوب شرقي المكسيك

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد 29-12-2024

سعر النحاس بالأسواق اليوم الأحد 29/12/2024

كم سجل سعر كيلو الأرز بالسوق المحلي اليوم الأحد؟

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الأحد 29-12-2024

المزيد

انفوجراف

رياض محرز يتفوق على محمد صلاح.. أعلى 5 لاعبين دخلًا في أفريقيا لعام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قراءة حظك اليوم والأبراج؟ أزهري يحسم الجدل (فيديو)

ما حكم العتيرة " ذبيحة شهر رجب ؟ الإفتاء تجيب

ما حكم التهنئة بأعياد رأس السنة الميلادية؟ وهل هي حرامٌ شرعًا؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية