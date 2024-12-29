تعادل إيجابي بين روما وميلان في الشوط الأول

تعادل ميلان مع روما بهدف لمثله في الشوط الأول من مباراة الفريقين في إطار منافسات الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

وسجل ريندرز الهدف الأول لميلان ثم سجل روما التعادل عن طريق باولو ديبالا.

تعادل مثير بين يوفنتوس وفيورنتينا



سجل ثنائية يوفنتوس خيفرين تورام (الدقائق 20 و48)، فيما أحرز للفيولا مويس كين (38) وريكاردو سوتيل (87).

بهذا التعادل، رفع الفريقين رصيدهما إلى 32 نقطة، ليقع فيورنتينا خامسا واليوفي سادسا بفارق الأهداف، ليتعثر يوفنتوس في البروفة الأخيرة قبل السوبر الإيطالي.

فوز نابولي

واصل نابولي مطاردة أتالانتا في صدارة الدوري الإيطالي، بفوزه اليوم الأحد أمام ضيفه فينيزيا 1-0، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن الجولة 18 من "السيري آ".

بعد شوط أول سلبي، تمكن نابولي من فك شفرات شباك الضيوف بهدف من توقيع جياكومو راسبادوري في الدقيقة 79 من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وبهذه النتيجة، رفع نابولي رصيده إلى 41 نقطة بالوصافة، بفارق الأهداف فقط عن المتصدر أتالانتا، في حين تجمد رصيد فينيزيا عند 13 نقطة بالترتيب قبل الأخير.

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