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ثقافة وفنون

إليسا: شعرت بالحب بكل كلمة في حفل العيد الوطني للبحرين

إليسا، فيتو
إليسا، فيتو

عبرت الفنانة اللبنانية إليسا عن سعادتها بالحفل الذي أحيته في البحرين بمناسبة العيد الوطني للمملكة.

وكتبت إليسا في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس: كانت ليلة جميلة يا بحرين، شعرت بحبك في كل كلمة.

أغنية حبك مثل بيروت

وكانت إليسا قد طرحت مؤخرا أغنية وطنية بعنوان “حبك مثل بيروت”، والتي تجاوزت حاجز المليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب بعد مرور 5 أيام فقط على طرحها.

 

وحققت الأغنية نحو مليون و50 ألف مشاهدة حتى الآن عبر يوتيوب، وهي أغنية وطنية طرحتها إليسا لتعبر من خلالها عن معنى حب الوطن في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها لبنان حاليا.

 

 

وكانت  إليسا قد علقت حفلاتها الغنائية لفترة بسبب الأوضاع التي تمر بها بلدها لبنان، لكنها عادت واستأنفت نشاطها مؤخرا.

 

 

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إليسا الفنانة اللبنانية إليسا البحرين العيد الوطني للبحرين

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