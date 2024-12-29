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ثقافة وفنون

محمد الشرنوبي يروج لمسلسل "إقامة جبرية "

اقامة جبرية
اقامة جبرية

روج الفنان محمد الشرنوبي لمسلسله الجديد “ إقامة جبرية”، والذي من المفترض أن يعرض على منصة “Watch It” في الثامن من شهر يناير المقبل.

ونشر الشرنوبي بوستر المسلسل الذي يشارك في بطولته مع الفنانة هنا الزاهد، وطلب من متابعيه مشاهدته.

مسلسل إقامة جبرية

وكانت منصة Watch It قد بدأت في الترويج لمسلسل إقامة جبرية الذي يشارك في بطولته عدد من النجوم في مقدمتهم هنا الزاهد.

ونشرت المنصة عبر حسابها على إنستجرام صورة لهنا الزاهد من الخلف، حيث يظهر شعرها ونصف الصورة بالألوان والنصف الآخر بالأبيض والأسود.

 

تفاصيل مسلسل إقامة جبرية أحدث أعمال هنا الزاهد

 

ومسلسل إقامة جبرية من بطولة: هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد دسوقي.

 ومسلسل إقامة جبرية مكون من 10 حلقات من تأليف أحمد عادل الذي قدم مسلسل أزمة منتصف العمر، لكريم فهمي وريهام عبد الغفور، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

 

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أبطال مسلسل إقامة جبرية ألبوم محمد الشرنوبي مسلسل إقامة جبرية

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