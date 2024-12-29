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ثقافة وفنون

أبطال فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو يحتفلون بالعرض الخاص (فيديو وصور)

رامبو، فيتو
رامبو، فيتو

احتفل أبطال فيلم “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” بالعرض الخاص للعمل داخل أحد السينمات الكبري بالشيخ زايد، وحضر العرض الخاص للفيلم كل من؛ عصام عمر وركين سعد والمنتج محمد حفظي والفنان أحمد بهاء عضو فريق شارموفرز وغيرهم.

البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

كما حرص الفنان أحمد مالك على دعم صديقه عصام عمر بحضوره العرض الخاص للفيلم بالإضافة إلى أن "عصام" تلقى هدية من أحد جمهوره وهي صورته قد رسمها له أحد المعجبين.

 قصة فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

يتناول فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو قصة حسن الشاب الثلاثيني الذي يجد نفسه مضطرًا لمواجهة مخاوف ماضية في سبيل إنقاذ كلبه وصديقه الوحيد رامبو من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطر دون ذنب، ويتحول حسن فجأة إلى شخص مطارد من قِبل جاره كارم وأهالي الحي، ليبدأ رحلة مثيرة ومحفوفة بالمخاطر.

ويعتبر “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” الفيلم الروائي الأول للمخرج خالد منصور بعد سلسلة من الأفلام القصيرة. وتوج الفيلم مؤخرًا بالجائزة الكبرى وجائزة النقاد في النسخة الرابعة والعشرين من مهرجان “سينيميد” البلجيكي.

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أبطال فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو الفنان الشاب عصام عمر

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