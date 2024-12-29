الأحد 29 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

طرح البرومو التشويقي لمسلسل "سراب"

النبوي
النبوي

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “سراب”، البرومو التشويقي للعمل، تمهيدا لعرضه بأحد المنصات الألكترونية خلال الفترة المقبلة، حيث يجسد دور البطولة الفنان خالد النبوي.

 

مسلسل سراب

هذا ويجسد الفنان خالد النبوي عبر المسلسل الذى يقوم ببطولته، دور شخص يدعى طارق حسيب، وهي الشخصية الذى عمل عليها بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية ويعول عليها محبيه ممن اعتادوا منه تقديم أدوار مختلفة ببصمة مميزة.

أبطال مسلسل سراب

 

المسلسل يحمل اسم "سراب" وسيعرض في السابع من يناير المقبل على إحدى المنصات، ويشاركه فيه إلى جانبه كل من: يسرا اللوزي وهانى عادل، جيهان الشماشرجى، محمد كيلانى، إنجى المقدم، دياموند بوعبود من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.

 

جدير بالذكر أن الفنان خالد النبوي قدم خلال موسم دراما رمضان الماضى مسلسل إمبراطورية ميم، وشارك إلى جانبه كل من: حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وضيفة الشرف سلاف فواخرجي، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.

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