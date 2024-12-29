أخبار الرياضة اليوم، الزمالك يعتلي صدارة الدوري بعد الفوز على الاتحاد، مفاجآت في قائمة الأهلي ضد إنبي، وصلاح يواصل تحطيم الأرقام في ليفربول

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها.

فوز الزمالك على الاتحاد

فاز نادي الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في مباراة الفريقين باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتقدم نادي الزمالك بالهدف الأول في مرمى الاتحاد السكندري عن طريق ناصر منسي بالدقيقة 66.

سجل نبيل عماد دونجا الهدف الثاني لنادي الزمالك في شباك الاتحاد بالدقيقة 71.

وشهدت الدقيقة 60 حالة طرد للاعب الاتحاد السكندري عبد الغني محمد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

الزمالك بعد هذا الفوز نجح في تصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 9 نقاط في المركز السابع.

قائمة الأهلي أمام إنبي

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة فريقه لمباراته أمام إنبي مساء غد الاثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

حراسة المرمى: حمزة علاء – مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

خط الدفاع:رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – عمر الساعي – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – بيرسي تاو - مصطفى أبو الخير

خط الهجوم: وسام أبو علي – سمير محمد

بينما استبعد كولر كل من: محمد الشناوي، عمر كمال، خالد عبد الفتاح، يوسف أيمن، كهربا، رضا سليم، علي معلول، كريم فؤاد، طاهر محمد، محمد هاني، محمد عبد الله.

أهداف مباراة ليفربول ووست هام

فاز فريق ليفربول على وست هام بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهم في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي، على ملعب "لندن الأولمبي".

و سجل لويس دياز الهداف الأول لصالح فريق ليفربول، في مرمى وست هام يونايتد في الدقيقة 29 ، كما سجل جاكبو الهدف الثاني لليفربول في مرمى وست هام بالدقيقة 39 بصناعة من النجم المصري محمد صلاح.

وسجل محمد صلاح الهدف الثالث لليفربول في مرمى وست هام بالدقيقة 44، فيما أضاف أرنولد هدف ليفربول الرابع في الدقيقة 54.

و احرز جوتا هدف ليفربول الخامس في الدقيقة 84 بأسيست محمد صلاح.

بعثة الأهلي في الجزائر

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف طارق قنديل عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المتجهة إلى الجزائر مطلع يناير لملاقاة شباب بلوزداد، ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويقوم طارق قنديل بالتنسيق والترتيب الكامل مع الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي، لتوفير الأجواء المناسبة للفريق من سفر وإقامة وملاعب تدريب، لمساعدة الجهاز الفني واللاعبين على تحقيق أفضل النتائج.

الأهلي يتحفظ على قرارات اتحاد الكرة

أعلن النادي الأهلي اليوم الأحد في بيان رسمي تحفظه على القرارات التي أصدرتها لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، التى كانت قد اتخذتها اللجنة خلال الفترة الماضية.

وجاء بيان الأهلي على النحو التالي: "أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم لاتحاد الكرة يتحفظ فيه شكلًا وموضوعًا على كافة القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط، والتي جاءت متأخرة بعد خمسة أشهر من المباراة التي شهدت هذه الأحداث، بل وجاءت كلها مواءمات ومخالفة للواقع.

وأشار الأهلي في خطابه إلى أنه يعلم عدم مسئولية مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي عن هذه القرارات خاصة أنه تولى المسئولية منذ أسابيع قليلة، لكن انتهاج هذه السياسة عند اتخاذ مثل هذه القرارات الانضباطية سوف يعود بالمنظومة الكروية للخلف، وطلب النادي الاستئناف، ومخاطبة لجنة الانضباط بشكل عاجل للحصول على الحيثيات الكاملة لهذه القرارات والبنود اللائحية التي تم الاستناد إليها، لاتخاذ ما يلزم قانونًا للحفاظ على حقوق النادي ومسئوليه ولاعبيه.

الموعد الجديد لنهائي خليجي 26

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، اليوم الأحد، على تأجيل موعد نهائي بطولة خليجي 26 التي تقام في الكويت.

وأعلنت لجنة المسابقات تأجيل نهائي كأس الخليج العربي من يوم الجمعة الموافق 3 يناير المقبل، ليقام يوم السبت الموافق الرابع من الشهر نفسه على ملعب جابر الدولي.

واستقرت لجنة المسابقات على تثبيت مواعيد مباراتي الدور نصف النهائي دون تأجيل.

ومن المقرر أن تقام مباراة السعودية وعمان على ملعب الصليبيخات يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الخامسة والنصف بتوقيت السعودية - 4.30 مساء بتوقيت القاهرة.

بينما تقام مباراة البحرين أمام نظيره الكويت على ملعب جابر الأحمد الدولي يوم الثلاثاء أيضا، ولكن في تمام الساعة 8:45 بتوقيت السعودية - 7.45 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد عودة محمد حمدي

يعود محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمشاركة مع الفريق بعد أسبوعين للتعافي التام من الإصابة التي تعرض لها في مباراة طلائع الجيش والتي أصيب خلالها بشروخ في الضلوع.

وكان محمد حمدي غادر المستشفى يوم الخميس الماضي بعد الاطمئنان على حالته واستقرار حالة التنفس.

وأكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق أن محمد حمدي خضع للمتابعة بالأشعة طوال الفترة التي قضاها داخل المستشفى، كما خضع اليوم لأشعة قبل المغادرة وأثبتت استقرار حالة اللاعب.

وأشار الدكتور محمد أسامة إلى أنه تم وضع برنامج للاعب؛ من أجل تحسين وظائف التنفس سيقوم بتنفيذه خلال الفترة الحالية.

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