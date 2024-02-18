الأحد 18 فبراير 2024
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بدأت تتحقق، توقعات صادمة للعرافة العمياء لعام 2024

العرافة العمياء،
العرافة العمياء، فيتو

عادت توقعات  العرافة البلغارية العمياء، بابا فانغا، لعام 2024 مجددا، ويُعتقد أن بابا فانغا، الذي يشار إليها غالبًا باسم نوستراداموس البلقان، قد توقعت بأحداث عالمية مهمة مثل هجمات 11 سبتمبر، ووفاة الأميرة ديانا، وكارثة تشيرنوبيل، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

 

توقعات بابا فانغا التي تحولت إلى حقيقة في 2024

 في روسيا، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرًا عن إحراز تقدم كبير في تطوير لقاحات السرطان، وهو ما توقعته العرافة العمياء التي توفيت في 11 أغسطس عام 1996م، وفقا لموقع news9live.

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وقال بوتين، خلال حديثه في منتدى تكنولوجي في موسكو، إن العلماء الروس على وشك إنتاج لقاحات متقدمة للسرطان وأدوية معدلة للمناعة. وفي حين أن التفاصيل المتعلقة بأنواع السرطان المستهدفة من اللقاحات لم يتم الكشف عنها بعد، أعرب بوتين عن أمله في الاستخدام الفعال للقاحات في جميع أنواع السرطان.

 أزمة اقتصادية تؤثر على الاقتصادات العالمية

ويبدو أن توقعات بابا فانغا بحدوث أزمة اقتصادية كبيرة تؤثر على الاقتصادات العالمية بدأت تتكشف، فقد واجهت كل من اليابان والمملكة المتحدة فصولًا متتالية من الانكماش الاقتصادي.

وفي المملكة المتحدة، أدى ارتفاع التضخم وأزمة تكلفة المعيشة إلى دفع الاقتصاد إلى الركود، ما وجه ضربة لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات المقبلة، كما شهدت اليابان أيضًا انكماشًا اقتصاديًا، فتراجعت خلف ألمانيا إلى المركز الرابع في قائمة أكبر الاقتصادات في العالم.

وضمن توقعات بابا فانغا، فقد برزت إلى الواجهة المخاوف المتزايدة بشأن الإرهاب في أوروبا واختبارات الأسلحة البيولوجية المحتملة أو الهجمات التي تشنها "دولة كبيرة".

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تنبؤات العرافة العمياء بابا فانجا لـ 2024، كوارث طبيعية مرعبة وانتقال القوة الاقتصادية للشرق

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