الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعطيل الدراسة بالإسكندرية غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

محافظ الإسكندرية،
محافظ الإسكندرية، فيتو

أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية عن تعطيل الدراسة غدا الاثنين بجميع المدارس الحكومية والخاصة، والمعاهد الأزهرية “طلاب ومعلمون” بنطاق المحافظة.

وأصدر محافظ الإسكندرية تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عام إجازة استثنائية غدا الاثنين 30 ديسمبر، وذلك نظرا للتقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية والتي أفادت بسوء الأحوال الجوية.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اخبار عن تعطيل الدراسة غدا تعطيل دراسة بالاسكندرية أخبار محافظة الأسكندرية محافظ الإسكندرية

مواد متعلقة

هل تستدعى حالة الطقس السيئ تعطيل الدراسة؟ الأرصاد الجوية توضح
ads

الأكثر قراءة

بصناعة محمد صلاح، جاكبو يسجل الهدف الثاني لليفربول في مرمى وست هام

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على عدة مناطق بالقاهرة الكبرى

هل تشهد أسعار الذهب ارتفاعا مع بداية العام الجديد؟ رئيس الشعبة يرد (فيديو)

تأييد الحبس 3 سنوات لمتهم في حادث حريق ستديو الأهرام

سعر النحاس بالأسواق اليوم الأحد

غزيرة ورعدية، الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا

تفسير رؤية التمر فى المنام وعلاقتها بتفريج الهموم والأحزان

منوعات

المزيد

الصحافة الفرنسية تعيش حالة حداد حزنا على رحيل الكاتب العملاق أوليفييه تود

السينما الهندية تحقق نجاحات في المهرجانات الدولية برعاية النساء

استخراج 15 جثة من حفر في جنوب شرقي المكسيك

إصابة العشرات بمشاكل تنفسية جراء تعرضهم لمادة مجهولة في ألمانيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالأسواق اليوم الأحد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز في السوق اليوم الأحد 29-12-2024

المزيد

انفوجراف

5 أسباب تؤدي إلى شطب المنشآت من السجل الصناعي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية التمر فى المنام وعلاقتها بتفريج الهموم والأحزان

أسماء سورة فصلت وفضائلها ووقت قرائتها

تفسير حلم ركوب الجمل في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث كبير قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية