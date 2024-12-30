الإثنين 30 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

موعد غلق باب التقديم على أراضي الإسكان الأكثر تميزا

موعد غلق باب التقديم
موعد غلق باب التقديم على أراضي الإسكان الأكثر تميزا

كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن موعد غلق باب التقديم على قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا والتي تطرحها ضمن برنامج مسكن بالمدن الجديدة، وقررت الوزارة غلق باب التقديم يوم 6 يناير المقبل.

 

أراضي الإسكان الأكثر تميزا

وتطرح الوزارة 96 قطعة أرض محور الأراضي الأكثر تميزًا والتقديم والحجز بالموقع الإلكتروني والحجز بنظام القرعة العلنية وبدون أي أسبقية من أي نوع سواء أكانت الدخول للموقع الإلكتروني أو تحويل جدية الحجز لقطعة الأرض.

وأسعار أراضى الإسكان الأكثر تميزا كالتالي:

مدينة 6 أكتوبر 13585 ألف جنيه سعر المتر.

- مدينة الشروق 14731 ألف جنيه سعر المتر.

-مدينة العبور  9881 ألف جنيه سعر المتر.

 

خطوات حجز قطع الأراضي

ورابط التقديم من هنا 

- تبدأ خطوات حجز قطع الأراضي المطروحة، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحجز، لمطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز به.

-يقوم الراغب في الحجز بإنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد)، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي - الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول - العنوان الحالي)، ثم يقوم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بهما، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي).

-استكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلًا بالموقع، ومنها (إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزًا – إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة)، وحتى استخراج  استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، وإرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الكراسة.

-الموقع الإلكتروني سيتيح للحاجزين معرفة عدد الراغبين في حجز كل قطعة أرض خلال فترة فتح باب الحجز.

-في حالة التزاحم سيتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض، وفي حالة التساوي سيتم الاحتكام إلى القرعة العلنية بين الحاجزين.

والطرح يأتى في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار أراضي الإسكان اراضى الاسكان الاسكان الاكثر تميزا الإسكان المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية برنامج مسكن
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا

وزير الداخلية يعلن حالة الطوارئ القصوى خلال الفترة المقبلة 

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامات

كامل الوزير: إحنا دلوقتي بنصنع الدولار بهذه الطريقة

كامل الوزير: الرئيس السيسي بياخد التمام يوميا وبيدينا حلول خارج الصندوق

الصحة: 3 نصائح للوقاية من الإصابة بالفيروسات التنفسية المنتشرة في الفترة الحالية (فيديو)

جهود مكثفة لكشف غموض العثورعلى جثة شاب بزراعات البنجر في بني سويف

إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى في المنيا

منوعات

المزيد

القبض على مدرب كرة قدم بتهمة اغتصاب ابنته والتسبب في حملها

أسعار الجبنة بمناسبة رأس السنة في الهايبر ماركت (صور)

سيدة تفتح باب الطوارئ في الطائرة وتسير على الجناح بواشنطن

خبيرة أبراج تكشف مفاجأة في انتظار مواليد برج القوس خلال 2025

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الإثنين 30/12/2024 ؟

سعر النحاس بالأسواق اليوم الاثنين 30/ 12/ 2024

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين 30/12/2024

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

رسائل وزير الداخلية خلال اجتماعه مع مساعديه استعدادا لأعياد الميلاد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، هؤلاء يكون للشيطان سلطان عليهم (فيديو)

ما هي الصدقة، وفضائلها وأنواعها في الإسلام؟

تفسير حلم الشجرة في المنام وعلاقته بالخير والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية