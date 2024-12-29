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رياضة

نابولي يفوز على فينيزيا ويواصل الاقتراب من متصدر الدوري الإيطالي

نابولي , فيتو
نابولي , فيتو

واصل نابولي مطاردة أتالانتا في صدارة الدوري الإيطالي، بفوزه اليوم الأحد أمام ضيفه فينيزيا 1-0، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن الجولة 18 من "السيري آ".

بعد شوط أول سلبي، تمكن نابولي من فك شفرات شباك الضيوف بهدف من توقيع جياكومو راسبادوري في الدقيقة 79 من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وبهذه النتيجة، رفع نابولي رصيده إلى 41 نقطة بالوصافة، بفارق الأهداف فقط عن المتصدر أتالانتا، في حين تجمد رصيد فينيزيا عند 13 نقطة بالترتيب قبل الأخير.

 

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أرماندو مارادونا الدوري الإيطالي جياكومو راسبادوري فينيزيا صدارة الدوري نابولي

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