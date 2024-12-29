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رياضة

الترجي يعزز صدارته للدوري التونسي بالفوز على الصفاقسي

الترجي
الترجي

حقق الترجي فوزا مهما على مضيفه الصفاقسي 1-0، اليوم الأحد، على ملعب الطيب المهيري، في إطار منافسات الجولة 13 للدوري التونسي.

الترجي يهزم الصفاقسي


بهذه النتيجة تقدم الترجي إلى المركز الرابع برصيد 26 نقطة، بينما يحتل الصفاقسي المركز التاسع برصيد 17 نقطة.

قدم الصفاقسي عرضًا هو الأفضل له خلال المباريات الأخيرة، ونجح في الإستحواذ على وسط الميدان.

وأنهت إدارة نادي الترجي إجراءات ضم اللاعب السويدي صاحب الأصول التونسية إلياس بوزيان، بشكل رسمي بعدما وقع عقدا يمتد لموسمين مقبلين مع الفريق قادما من فاستراس السويدي.

إلياس بوزيان لاعبا جديدا في الترجي

ويأتي التعاقد مع إلياس بوزيان لتدعيم مركز الظهير الأيمن وفقا لرؤية الجهاز الفني، بقيادة الروماني لاورينتو ريجيكامف.

ويمتلك إلياس بوزيان (27 عاما) خبرة طويلة من خلال تمثيله عدة فرق في الدوري السويدي، حيث بدأ مسيرته مع فريق فيبي أي إف، قبل انتقاله لعدة فرق مثل برومولا وديجيفورس ولوندز بي كي.

 

ويسعى الترجي خلال الفترة المقبلة لتدعيم خط هجومه لتعويض غياب مهاجمه البرازيلي رودريجو رودريجيز الذي غاب لفترات طويلة منذ بداية الموسم الحالي بداعي الإصابات.

 

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