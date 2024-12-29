منها المرور والسجل المدني، جامعة عين شمس تطلق عددا من الخدمات بالمدينة الطلابية

تعتزم وزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمد ضيــاء زين العابدين – رئيس جامعة عين شمس ممثلة في قطاع التعليم والطلاب إطلاق عدد من الخدمات الجماهيرية (الأحوال المدنية/ الجوازات/ المرور) من خلال استضافة السيارات المتنقلة بجامعة عين شمس - بحرم المدينة الجامعية طلبة " بجوار مسجد المدينة " وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/١/٥.

منها المرور والسجل المدني.. جامعة عين شمس تطلق عدد من الخدمات الجماهيرية بحرم المدينة الجامعية

وسوف يتم توفير كافة سبل الراحة لجميع المترددين سواء من أعضـاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وأداء خدمة مميزة من خلال فريق عمل طلاب أسرة طلاب من أجل مصر وفريق إداري الإدارة العامة لرعاية الشباب وذلك بإشراف وتنسيق عام إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

وياتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على توطيد جسور الثقة والتعاون البنَّاء مع المؤسسات والهيئات المختلفة بالدولة على أساس من المشاركة المسئولة تجاه الوطن.

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