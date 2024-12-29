الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة الاتحاد بالدوري

حافلة الزمالك
حافلة الزمالك

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها بعد قليل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.

وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في اللقاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري الممتاز

وتقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم الأحد في الثامنة مساء في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والاتحاد؛ كونها الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

الزمالك والاتحاد 
الزمالك والاتحاد 

الزمالك يتعادل مع طلائع الجيش 

وكان نادي الزمالك قد تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما بإستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

رفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر المصري البورسعيدي، فيما رفع الطلائع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك الزمالك والاتحاد السكندري مباراة الزمالك والاتحاد السكندري الدوري الممتاز اخبار الزمالك الاتحاد السكندري موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

مواد متعلقة

الزمالك يظهر بقميصه الجديد في مباراة الاتحاد السكندري (صور)

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

جروس يبحث عن الفوز الأول مع الزمالك في الدوري الممتاز أمام الاتحاد

جروس يرسم ملامح الزمالك الجديد.. تحديد أول الراحلين عن القلعة البيضاء.. وتجديد عقد زيزو يعطل الصفقات الشتوية

أخبار الرياضة اليوم: كهربا يعتذر لجماهير الأهلي.. نتائج قرعة دور الـ32 بكأس مصر.. واتحاد الكرة يعلن قرارات لجنة الانضباط

غياب لاعب الزمالك عن مباراة الاتحاد السكندري بسبب الإصابة

الزمالك يستقر على رحيل ثنائي الفريق في يناير

عمرو مصيلحي: عقوبات السلة كانت عادلة ولم تظلم الأهلي (مستند)
ads

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا

بصناعة محمد صلاح، جاكبو يسجل الهدف الثاني لليفربول في مرمى وست هام

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على عدة مناطق بالقاهرة الكبرى

هل تشهد أسعار الذهب ارتفاعا مع بداية العام الجديد؟ رئيس الشعبة يرد (فيديو)

تأييد الحبس 3 سنوات لمتهم في حادث حريق ستديو الأهرام

سعر النحاس بالأسواق اليوم الأحد

غزيرة ورعدية، الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا

تفسير رؤية التمر فى المنام وعلاقتها بتفريج الهموم والأحزان

منوعات

المزيد

الصحافة الفرنسية تعيش حالة حداد حزنا على رحيل الكاتب العملاق أوليفييه تود

السينما الهندية تحقق نجاحات في المهرجانات الدولية برعاية النساء

استخراج 15 جثة من حفر في جنوب شرقي المكسيك

إصابة العشرات بمشاكل تنفسية جراء تعرضهم لمادة مجهولة في ألمانيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالأسواق اليوم الأحد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز في السوق اليوم الأحد 29-12-2024

المزيد

انفوجراف

5 أسباب تؤدي إلى شطب المنشآت من السجل الصناعي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية التمر فى المنام وعلاقتها بتفريج الهموم والأحزان

أسماء سورة فصلت وفضائلها ووقت قرائتها

تفسير حلم ركوب الجمل في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث كبير قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية