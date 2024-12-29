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رياضة

زيزو يقود هجوم الزمالك أمام الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

زيزو
زيزو

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس عن تشكيل الأبيض لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام الاتحاد السكندري 

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك وعمر فرج وسيف الجزيري وناصر منسي.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري الممتاز

وتقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم الأحد في الثامنة مساء في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والاتحاد؛ كونها الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

الزمالك والاتحاد 
الزمالك والاتحاد 

الزمالك يتعادل مع طلائع الجيش 

وكان نادي الزمالك قد تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما بإستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

رفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر المصري البورسعيدي، فيما رفع الطلائع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن. 

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