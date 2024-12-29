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الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يتقدم على ليستر بهدف في الشوط الأول

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

تقدم فريق مانشستر سيتي على نظيره ليستر سيتي بهدف دون رد في الشوط الأول ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وسجل البرازيلي سافينيو هدف التقدم للسيتي في الشوط الأول من المباراة.

وأعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي تشكيل فريقه لمباراة ليستر سيتي 

تشكيل مانشستر سيتي لمباراة ليستر سيتي

وجاءت تشكيلة السيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أورتيجا.

الدفاع: لويس، أكانجي، آكي، جفارديول.

الوسط: كوفاسيتش، دي بروين، برناردو سيلفا.

الهجوم: سافينيو، هالاند، فودين.

ويجلس على مقاعد البدلاء: كارسون، كايل ووكر، جاك جريليش، جيريمي دوكو، إيلكاي جوندوجان، سيمبسون بوسي، موباما، أوريلي، مكاتي.

تشكيل ليستر سيتي امام مانشستر سيتي 

ويحتل مانشستر سيتي المركز السابع في جدول ترتيب "بريميرليج" برصيد 28 نقطة، بينما يقع ليستر سيتي في المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة.

وحصد مانشستر سيتي حامل اللقب 28 نقطة فقط في الموسم الحالي حتى الآن، بعد أن خاض 18 مباراة، حقق خلالها الفوز في 8 مواجهات وخسر 6 وتعادل في 4، بينما حصد ليستر 14 نقطة بعدما فاز في 3 مباريات وخسر 10 وتعادل في 5.

ويتطلع مانشستر سيتي لإنهاء عام 2024 بانتصار يصحح به مساره في المسابقة.

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