الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل تعليم سوهاج يوجه بتفعيل الوحدة المنتجة بالمدارس

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع مديرية التربية والتعليم

أكد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، ضرورة تنمية المهارات المستدامة لدى الطلاب في مجالات الإدارة والإنتاج والتسويق، بهدف خلق جيل قادر على إدارة المشروعات الصغيرة.

جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء أقسام الوحدة المنتجة بمدارس المحافظة بمكتبه، بحضور فاضل النحاس، مدير عام التعليم العام، وهشام أبو عقيل، مدير إدارة المدرسة المنتجة، وعز العرب شحاتة، رئيس قسم إدارة المدرسة المنتجة بالمديرية، لمناقشة جميع أعمال وأنشطة ومشروعات الوحدة المنتجة بمدارس المحافظة.


وجه وكيل الوزارة خلال الاجتماع بضرورة المتابعة والمراجعة المستمرة لأعمال الوحدة المنتجة بمختلف مدارس المحافظة، للتأكد من تنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال المدرسة المنتجة.

وشدد على أهمية الاستفادة القصوى من الإمكانيات البشرية والتجهيزات الفنية في مجالات الأنشطة بالمدارس بجميع المراحل التعليمية، لتنفيذ خطة الوزارة لتحويل مدارس الجمهورية إلى وحدات إنتاجية وتدريبية مدرة للدخل، بهدف تقديم أفضل الخدمات للطلاب والمجتمع المدني المحيط بالمدرسة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادارة المشروعات الأستفادة القصوى الدكتور محمد السيد المدرسة المنتجة الوحدة المنتجة تنمية المهارات وزارة التربية والتعليم بسوهاج

مواد متعلقة

ضبط وإعدام 31 طن أغذية متنوعة ولحوم مجهولة المصدر فى سوهاج

وزير التعليم العالي يضع حجر الأساس لمستشفى الحروق بجامعة سوهاج

ads

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا

تحويل جريمة الزنا من الشكوى إلى البلاغ يثير الخلاف بجلسة النواب

الزمالك يظهر بقميصه الجديد في مباراة الاتحاد السكندري (صور)

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

سعر النحاس بالأسواق اليوم الأحد

منها منح الجنسية المصرية لـ15 سورياًٍ، قرارات جديدة لرئيس الوزراء

الحماية المدنية تنقذ 10 عمال حاصرتهم النيران داخل مصنع أثاث بدمياط

أخبار الأهلي، عرض كهربا وتشكيل موقعة إنبي وموعد العودة للتتش

منوعات

المزيد

السينما الهندية تحقق نجاحات في المهرجانات الدولية برعاية النساء

استخراج 15 جثة من حفر في جنوب شرقي المكسيك

إصابة العشرات بمشاكل تنفسية جراء تعرضهم لمادة مجهولة في ألمانيا

فلسطينيون: الكلاب تنهش جثامين الشهداء في بيت حانون

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالأسواق اليوم الأحد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز في السوق اليوم الأحد 29-12-2024

المزيد

انفوجراف

الخطوات والأوراق المطلوبة للتظلم على نتيجة كلية الشرطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة فصلت وفضائلها ووقت قرائتها

تفسير حلم ركوب الجمل في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث كبير قريبا

هل صيام شهر رجب كاملًا حرام شرعًا؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية