وكيل تعليم سوهاج يوجه بتفعيل الوحدة المنتجة بالمدارس

أكد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، ضرورة تنمية المهارات المستدامة لدى الطلاب في مجالات الإدارة والإنتاج والتسويق، بهدف خلق جيل قادر على إدارة المشروعات الصغيرة.

جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء أقسام الوحدة المنتجة بمدارس المحافظة بمكتبه، بحضور فاضل النحاس، مدير عام التعليم العام، وهشام أبو عقيل، مدير إدارة المدرسة المنتجة، وعز العرب شحاتة، رئيس قسم إدارة المدرسة المنتجة بالمديرية، لمناقشة جميع أعمال وأنشطة ومشروعات الوحدة المنتجة بمدارس المحافظة.



وجه وكيل الوزارة خلال الاجتماع بضرورة المتابعة والمراجعة المستمرة لأعمال الوحدة المنتجة بمختلف مدارس المحافظة، للتأكد من تنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال المدرسة المنتجة.

وشدد على أهمية الاستفادة القصوى من الإمكانيات البشرية والتجهيزات الفنية في مجالات الأنشطة بالمدارس بجميع المراحل التعليمية، لتنفيذ خطة الوزارة لتحويل مدارس الجمهورية إلى وحدات إنتاجية وتدريبية مدرة للدخل، بهدف تقديم أفضل الخدمات للطلاب والمجتمع المدني المحيط بالمدرسة.

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