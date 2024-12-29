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ملفات وحوارات

غموض حول مستقبل زيزو داخل نادي الزمالك، مصدر يكشف سبب تأخر التوقيع رسميا على تجديد العقد، العروض القطرية والسعودية تهدد الاتفاق، واللاعب يحسم أمره خلال أيام

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

تسود حالة من الغموض حول مستقبل اللاعب أحمد سيد زيزو مع الزمالك في ظل عدم التوصل لاتفاق مع النادي والطلبات المادية الكبيرة التي يطلبها اللاعب وأيضا العروض المغرية التى تنهال على اللاعب من أندية سعودية وقطرية للتعاقد معه.

 

غموض حول مستقبل زيزو وسر تأخر التجديد

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي ويحق للاعب التوقيع لأي ناد بداية من يناير المقبل دون العودة للزمالك حيث سيدخل في الـ 6 أشهر الحرة.

 

وكشفت بعض المصادر أن الزمالك واللاعب متفقان على تجديد العقد الا أن الأزمة المالية التي يمر بها النادي أخرت إتمام التجديد للاعب  وتكمن الأزمة في تجهيز مقدم التعاقد لـ زيزو من أجل أن يوقع رسميا على تجديد عقده. 

فيما قال مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو إن اللاعب سيبدأ في دراسة العروض المقدمة له مطلع يناير المقبل.

زيزو يؤثر على صفقات يناير

كما أكد مصدر أن الزمالك يمر بأزمة مالية في الوقت الحالي والتجديد لزيزو سيكون مؤثرا على النادي من الناحية المادية بكل تأكيد خاصة أنه سيتسلم مقدم تعاقد كبير حال إتمام الاتفاق.

وأضاف أن صفقات يناير ستقتصر على اللاعبين غير المرتبطين بعقود مع أنديتهم بالإضافة إلى الصفقات التي لن تكلف خزائن النادي مبالغ ضخمة مثل المتبقي سنة في عقودهم.

متحدث الزمالك يؤكد: زيزو أولوية

وكشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن آخر تطورات ملف تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقال أحمد سالم في حواره لفيتو إن هناك أولويات يعمل عليها مجلس إدارة نادي الزمالك ومنها مستحقات اللاعبين المتأخرة ومقدمات عقود اللاعبين عن الموسم الحالي.

وأضاف أن هناك لاعبين آخرين ينتهي تعاقدهم مع النادي بنهاية الموسم مثل حمزة المثلوثي وعمر جابر والونش وسيف الجزيري ودونجا وبالتالي هناك تعامل في كل الملف داخل الزمالك.

نصيحة خاصة من نجم سابق

وجه محمد صديق، لاعب الزمالك والأهلي السابق، نصيحة خاصة لأحمد مصطفى زيزو قبل حسم موقفه من البقاء أو الرحيل عن جدران القلعة البيضاء.

وقال صديق في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: “وجود زيزو فى الزمالك حماية لتاريخه، ورحيله سيؤثر على نجوميته التي وصل إليها”.

وأضاف: “كنت أتقاضى 150 ألف جنيه من الزمالك في الموسم و600 ألف من الأهلي وأسعار اللاعبين حاليا مبالغ فيها”.

وتابع: “نجوميتى زادت فى النادي الأهلي، وأنا حزين لعدم ذكر اسمى فى مباراة الأحمر والصفاقسي رغم تأثيري فى المباراة ومشاركتي أساسيا”.

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