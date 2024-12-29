حصاد التعليم العالي 2024.. انضمام ثلاث مدن مصرية لليونسكو العالمية.. فوز باحث مصري "بجائزة اليونسكو- غينيا الإستوائية الدولية

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – ألكسو – إيسيسكو)، دور اللجنة الوطنية الهام في التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية في مجالات التربية والعلوم والثقافة؛ للعمل على تعظيم الاستفادة من المبادرات والأنشطة والبرامج، التي تُنفذها المنظمات الدولية، والإقليمية، والعربية المعنية بالتربية والعلوم والثقافة، والعمل على المُساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030، لافتًا إلى العديد من الفعاليات الهامة التي شاركت بها اللجنة خلال العام 2024.

إعداد وتنفيذ برامج ومشروعات منظمة اليونسكو والألكسو والإيسيسكو

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والقائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن من ضمن مهام اللجنة الوطنية العمل على مُشاركة مصر بفعالية في إعداد وتنفيذ برامج ومشروعات منظمة اليونسكو والألكسو والإيسيسكو على نحو يحقق رؤية مصر 2030، فضلًا عن تنظيم المؤتمرات والندوات والاجتماعات بالتعاون مع الجهات المعنية بجمهورية مصر العربية، في إطار برامج المنظمات الثلاث ومجالات اختصاصها، وكذا دعم الجهود والأنشطة التي تنفذها المؤسسات والجهات المعنية بمصر في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

منتدى خبراء مكانة المخطوط العربي في ذاكرة العالم

وفي هذا الإطار، شهد عام 2024 تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات في مجالات التربية والعلوم والثقافة، حيث شارك الدكتور أيمن عاشور في منتدى اليونسكو 2024 حول التعليم العالي في إفريقيا بنيروبي، كما شاركت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة في منتدى خبراء مكانة المخطوط العربي في ذاكرة العالم، وكذلك في فعاليات القمة الشبابية الرابعة التي نُفذت تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبتنظيم من الاتحاد العام لمراكز شباب مصر وبالتعاون مع اللجنة الوطنية والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان تحت عنوان "قمة بناء القادة الشباب" بالمدينة الشبابية بالغردقة، كما شهدت مشاركة مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في دورته الـ (219) والـ (220) بحضور العديد من سفراء وممثلي الدول الأعضاء، وذلك بمقر اليونسكو بباريس.

وشاركت اللجنة الوطنية في عدد من المؤتمرات والفعاليات الدولية منها: المؤتمر العلمي الثاني لعدد من مدارس محافظة الإسكندرية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأعمال الدورة العادية الـ (121) للمجلس التنفيذي للألكسو، والمنتدى العربي الأول للمدارس المنتسبة للألكسو بالجمهورية التونسية، والملتقى العربي الأول لتعليم الكبار والتعلم مدى الحياة بالقاهرة، والاجتماع الأول للمؤسسة الإفريقية للتعلم مدى الحياة بالمغرب، كما شاركت اللجنة الوطنية في ورشة العمل الدولية الثالثة "استوديو التصميم الدولي" بمدينة أسوان بمشاركة دولة الصين، وكذلك المشاركة في إطلاق منتدى الألكسو للأعمال والشركات بتونس.

كما شاركت جمهورية مصر العربية بوفد من اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة في فعاليات الدورة الـ 19 لمؤتمر الوزراء والمسؤولين عن التعليم العالي في الوطن العربي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كذلك شهد عام 2024 استقبال مصر وفودًا من 20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو للاستفادة من التجربة المصرية عن بنك المعرفة المصري وتعميمها على باقي الدول الأعضاء بالمنظمة، بالإضافة إلى مشاركة اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بوفد ثلاثي في افتتاح قمة المعرفة المُنعقدة في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وشهد عام 2024 العديد من الأنشطة فيما يخص الفوز بالجوائز الدولية والانضمام للمؤسسات العالمية، حيث فازت باحثة مصرية بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم – الألكسو للبحث التربوي المتميز في الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى فوز باحث مصري بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار للباحثين الشبان في الوطن العربي لعام 2024، كما فاز باحث مصري "بجائزة اليونسكو- غينيا الاستوائية الدولية للبحث في علوم الحياة لعام 2023" في إصدارها الثامن، والتي أُنشئت من قبل المجلس التنفيذي لليونسكو، والممولة من حكومة جمهورية غينيا الاستوائية.

وأعلنت منظمة اليونسكو انضمام ثلاث مدن مصرية إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم لعام 2023، كما فازت مصر بمنصب نائب رئيس اللجنة الدولية للإنذار المبكر لموجات التسونامي بمنظمة اليونسكو، وفازت جامعة المنصورة بجوائز اليونسكو الدولية لمحو الأمية لعام 2024.

وانضمت 17 مدرسة من محافظتي القاهرة وسوهاج لشبكة المدارس المنتسبة لليونسكو، وتم تحديث بيانات المدارس المنتسبة لليونسكو وعددها 160 مدرسة وإرسالها للقسم المختص بالمنظمة.

تطوير أدوات جودة المناهج للطفولة المبكرة

وفي مجال التربية، عقد عدد من الدورات التدريبية من بينها دورة تدريبية شبه إقليمية حول "تطوير أدوات جودة المناهج للطفولة المبكرة وتعزيز تعليم اللغة العربية وتعلمها"، وورشة عمل عن "تعزيز إتاحة التعليم للمرأة الريفية في إطار برامج محو الأمية وتعليم الكبار" بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار وذلك بالتعاون مع منظمة الألكسو، كما تم تنظيم دورة تدريبية حول "التمكين التربوي للشباب العربي من الاستخدام الرشيد لوسائل التواصل الحديثة"، ودورة تدريبية حول "التنمية المهنية لمربي رياض الأطفال ومعلمي المدارس الابتدائية الدامجة"، ودورة تدريبية حول "تطوير هندسة المناهج الدراسية للتعليم من أجل المستقبل بالدول العربية".

كما نظمت اللجنة الوطنية بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم بمحافظتي الشرقية والقاهرة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ندوات توعوية وورش عمل حول أساسيات الأمن السيبراني وحقوق المستخدمين والخدمات الرقمية لمنسقي اليونسكو بمحافظتي الشرقية والقاهرة، بالإضافة إلى طلاب المدارس المنتسبة لليونسكو بهذه المحافظات.

وفي مجال العلوم الاجتماعية والطبيعية، عقدت اللجنة الوطنية بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) مائدة مستديرة حول تطوير مشاريع صغيرة في مجال الطاقة المتجددة، وورشة عمل حول "تأهيل الأطفال الضعفاء من خلال الرياضة" بالتعاون مع منظمة الإيسيسكو ووزارة الشباب والرياضة، كما نظمت اللجنة الوطنية مؤتمرًا لإطلاق ميثاق الاستخدام الأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر.

وفي مجال الثقافة، نظمت اللجنة الوطنية الملتقى الإقليمي حول "حماية التراث الثقافي البحري والمغمور بالمياه في الدول العربية"، فضلًا عن تنظيم عدة ورش عمل بالتعاون مع الإيسيسكو من بينها؛ ورشة تدريبية حول "حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه وحصر التراث المتعلق بالبحر"، وورشة عمل تدريبية حول "إعداد قوائم الحصر للتراث في العالم الإسلامي والتراث العالمي"، بالإضافة إلى عقد ورشة عمل إقليمية حول "حماية التراث الثقافي غير المادي" بالتعاون مع منظمة الألكسو.

وفي مجال الاتصالات والمعلومات، نظمت اللجنة الوطنية فعاليات الحفل الختامي للأسبوع العربي للبرمجة في دورته الثالثة، تحت عنوان: "اللغة العربية والإبداع الرقمي" لتكريم الطلاب والمعلمين المشرفين، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومؤسسة الأزهر الشريف، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، والجمعية التونسية للمبادرات التربوية، بحضور وفود من 14 دولة عربية، وبمشاركة وفود رفيعة المستوى.

كما تنظيم عدد من الندوات في مجالات التكنولوجيا والتعليم الإلكتروني والتعلم الذكي والذكاء الاصطناعي والروبوتيك، واستخدام المعلومات في مجال تدريب المعلمين وحماية البيئة باستخدام الحلول الذكية.

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