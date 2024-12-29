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الدوري الإنجليزي، جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمباراة ليستر سيتي

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي تشكيل فريقه لمباراة ليستر سيتي المقرر لها بعد قليل، ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

تشكيل مانشستر سيتي لمباراة ليستر سيتي

وجاءت تشكيلة السيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أورتيجا.

الدفاع: لويس، أكانجي، آكي، جفارديول.

الوسط: كوفاسيتش، دي بروين، برناردو سيلفا.

الهجوم: سافينيو، هالاند، فودين.

ويجلس على مقاعد البدلاء: كارسون، كايل ووكر، جاك جريليش، جيريمي دوكو، إيلكاي جوندوجان، سيمبسون بوسي، موباما، أوريلي، مكاتي.

تشكيل ليستر سيتي امام مانشستر سيتي 

ويحتل مانشستر سيتي المركز السابع في جدول ترتيب "بريميرليج" برصيد 28 نقطة، بينما يقع ليستر سيتي في المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة.

وحصد مانشستر سيتي حامل اللقب 28 نقطة فقط في الموسم الحالي حتى الآن، بعد أن خاض 18 مباراة، حقق خلالها الفوز في 8 مواجهات وخسر 6 وتعادل في 4، بينما حصد ليستر 14 نقطة بعدما فاز في 3 مباريات وخسر 10 وتعادل في 5.

ويتطلع مانشستر سيتي لإنهاء عام 2024 بانتصار يصحح به مساره في المسابقة.

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الدوري الانجليزي بريميرليج جوارديولا مانشستر سيتي تشكيل مانشستر سيتي لمباراة ليستر سيتي

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