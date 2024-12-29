الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلان الحصيلة النهائية لضحايا الطائرة المنكوبة في كوريا الجنوبية

طائرة كوريا الجنوبية،
طائرة كوريا الجنوبية، فيتو

لقي 179 شخصا حتفهم، اليوم الأحد، بتحطم طائرة ركاب أثناء هبوطها في مطار موان جنوب غربي  آتية من بانكوك، وفق حصيلة نهائية أعلنتها السلطات التي رجّحت أن يكون الحادث ناجما عن اصطدام الطائرة بطيور، ورداءة الطقس، بحسب “فرانس برس”.

وكان على متن الطائرة 181 شخصًا، أعلنت السلطات نجاة اثنين منهم. 

الحصيلة النهائية لـ"أسوأ كارثة" في تاريخ كوريا الجنوبية 

وقالت مديرية الإطفاء إنه تمّ تحديد هوية 65 شخصا من بين القتلى الـ179، مضيفة أنّ عملية أخذ عينات الحمض النووي لا تزال جارية. 

 تحطم طائرة من طراز بوينج  اثناء هبوطها 

وتحطمت الطائرة، وهي من طراز بوينج 737-8AS، أثناء هبوطها وعلى متنها 175 راكبا وستة من أفراد الطاقم.

ووقعت الكارثة، وهي الأسوأ في تاريخ كوريا الجنوبية،   في أثناء هبوط طائرة الرحلة 2216 آتية من بانكوك.

وقال مسؤول محلّي في جهاز الإطفاء خلال اجتماع مع عائلات الضحايا، وفق ما نقل عنه بيان للمديرية: "قُذف الركاب من الطائرة عند الاصطدام بعائق، ما ترك لهم فرصة ضئيلة للنجاة"، مضيفا "الطائرة تحطمت بالكامل تقريبا ويصعب التعرف على جثث الضحايا".

وأظهرت صورة ذيل الطائرة وقد اشتعل بالنيران على مقربة من المدرج وعربات إطفاء وسيارات إسعاف تقف خلفه، وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد النيران بعد ساعات على وقوع الحادثة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كوريا الجنوبية حادث طائرة كوريا الجنوبية حادث تحطم طائرة كوريا الجنوبية بانكوك

مواد متعلقة

مصر تعزي كوريا الجنوبية في ضحايا تحطم طائرة جنوب غرب سول

تفاصيل جديدة بشأن تحطم طائرة كوريا الجنوبية.. 120 قتيلًا حصيلة أولية للضحايا.. والاصطدام بسرب طيور وتعطل العجلات وراء الحادث

قانون مثير في كوريا الشمالية، الطلاق يؤدي إلى السجن بمعسكرات العمل القسري للزوجين

وزير مالية كوريا الجنوبية يتولى الرئاسة بالإنابة بعد تنحي هان داك سو
ads

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا

تحويل جريمة الزنا من الشكوى إلى البلاغ يثير الخلاف بجلسة النواب

منها منح الجنسية المصرية لـ15 سوري، قرارات جديدة لرئيس الوزراء

التوقيع على عقد أرض مصنع جديد لتصنيع سيارات "إم جي" في مصر باستثمارات 135 مليون دولار

إلغاء الإعلانات في إذاعة القرآن الكريم

أخبار الأهلي، عرض كهربا وتشكيل موقعة إنبي وموعد العودة للتتش

النواب يرفض مقترح النور بتوريث التهم عند وفاة المتهم

سعر النحاس بالأسواق اليوم الأحد

منوعات

المزيد

استخراج 15 جثة من حفر في جنوب شرقي المكسيك

إصابة العشرات بمشاكل تنفسية جراء تعرضهم لمادة مجهولة في ألمانيا

فلسطينيون: الكلاب تنهش جثامين الشهداء في بيت حانون

بعد تسجيل حالات اختناق، تونس تحذر من القاتل الصامت

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالأسواق اليوم الأحد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز في السوق اليوم الأحد 29-12-2024

المزيد

انفوجراف

الخطوات والأوراق المطلوبة للتظلم على نتيجة كلية الشرطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ركوب الجمل في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث كبير قريبا

هل صيام شهر رجب كاملًا حرام شرعًا؟ الإفتاء تحسم الجدل

من خواطر الشعراوي، هؤلاء يئسوا من رحمة الله ولهم عذاب أليم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية