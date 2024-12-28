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وزير العمل ومحافظ القاهرة يسلمان 90 عقد عمل للمواطنين

وزير العمل ومحافظ
وزير العمل ومحافظ القاهرة يسلمان 90 عقد عمل للمواطنين
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سلم وزير العمل محمد جبران، ود. إبراهيم صابر محافظ القاهرة،اليوم السبت، 90 عقد عمل للشباب من بينها 70 عقدا لذوي همم من أبناء المحافظة،وكذلك تسليم 14 شهادة إتمام دورة تدريبية على مهمة الخياطة والتطريز من خريجي مراكز التدريب التابعة للوزارة بمحافظة القاهرة.

شارك في فعاليات اليوم نواب المحافظ،والسكرتير العام للمحافظة،ومدير مديرية عمل القاهرة أحمد عزاز.

وأكد الوزير والمحافظ على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بربط العملية التدريبية باحتياجات سوق العمل، وتطويرها بما يتماشى مع أنماط ومتغيرات سوق العمل في الداخل والخارج، وكذلك دمج ذوي الهمم في سوق العمل في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

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