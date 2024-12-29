الأحد 29 ديسمبر 2024
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اقتصاد

الاستثمار: تدريب 1051 متدرب مصري و83 أجنبيًا خلال 2024

المهندس حسن الخطيب
المهندس حسن الخطيب

كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن جهود الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن خلال 2024، وأوضح  أن الهيئة قامت بتدريب 1051 متدرب مصريًا و83 متدربًا أجنبيًا من مختلف دول العالم، مما يلبي جميع المهارات والتقنيات المطلوبة في مجال القطن. 

الشراكة العالمية لتطوير سلاسل قيمة القطن والمنسوجات

 واشار الى ترأسها وفد جمهورية مصر العربية في الاجتماع الثاني والثمانين للجنة الاستشارية الدولية للقطن في أوزبكستان، والذي عقد تحت عنوان “الشراكة العالمية لتطوير سلاسل قيمة القطن والمنسوجات”.

ونظمت الهيئة ورش عمل مع منظمة اليونيدو ومبادرة “قطن أفضل” بمشاركة شركات تجارة القطن والجهات المعنية، للعمل على استدامة زراعة القطن المصري.

وأشار الخطيب التعاون مع إدارة منظومة تسويق القطن في تنفيذ استخدام بطاقة البيانات اللاصقة على أكياس القطن ضمن خطة الهيئة لإحكام الرقابة على القطن وضمان خلوه من الملوثات.

وقامت الهيئة بتزويد قطاعات الهيئة المختلفة في جميع المحافظات بأحدث أجهزة تكنولوجيا المعلومات، وأهمها إطلاق تطبيق إلكتروني لنظم الباركود، حيث يتم من خلاله طباعة بطاقة بيانات لكل بالة لتجنب التلوث بأحبار التمريك، كما تم نشر تطبيق “بنك معلومات القطن المصري” الرقمي، الذي يتيح للمستخدمين الاستعلام عن نتائج اختبارات الصفات الطبيعية ونسب الاسترجاع الرطوبي.

ولفت إلى أنه تم تطوير معامل الهيئة في مختلف القطاعات، حيث تم تزويد معمل اختبارات الصفات الطبيعية لشعيرات القطن بوحدة لضبط وتنظيم الظروف البيئية، وكذلك تم تزويد معامل الاسترجاع الرطوبي بأحدث أجهزة اختبار.

 

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حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اليونيدو وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قيمة القطن والمنسوجات القطن

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