الأحد 29 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

العثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة الكورية الجنوبية

طائرة كوريا الجنوبية،
طائرة كوريا الجنوبية، فيتو

أعلنت وزارة النقل في كوريا الجنوبية مساء  اليوم  الأحد  العثور على مسجل رحلة، وهو أحد الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب التي تحطمت في وقت سابق من اليوم. 

وقالت الوزارة إن وحدة التحقيق التابعة لها تواصل جهودها لتأمين مسجل الصوت الخاص بالطائر. 

وارتفعت حصيلة قتلى  تحطم الطائرة الكورية الجنوبية إلى 151 من اصل 181 شخصًا كانوا على متنها. 

وقدّمت شركة "جيجو" الكورية الجنوبية للطيران المنخفض التكلفة "اعتذارها الصادق" وتعهّدت بذل كلّ ما بوسعها للمساعدة إثر تحطّم طائرة ركاب تابعة لها أثناء هبوطها في مطار جنوبي غرب البلاد وعلى متنها 181 شخصًا. 

وقالت الشركة في بيان: "نحن في شركة طيران جيجو سنبذل كلّ ما في وسعنا للاستجابة لهذا الحادث. نقدّم اعتذارنا الصادق عن تسبّبنا بقلق".

ورجّحت  السلطات الكورية الجنوبية أن يكون حادث تحطّم طائرة على متنها 181 شخصًا أثناء هبوطها في مطار موان جنوب غرب البلاد، الأحد، ناجمًا عن اصطدامها بطائر بالإضافة إلى عامل رداءة الطقس.

وقال لي جيونج-هيون، رئيس مديرية الإطفاء في موان، خلال مؤتمر صحفي: إنّ "سبب الحادث هو الاصطدام بطيور بالإضافة إلى الظروف الجوية غير المواتية. ومع ذلك، سيتم الإعلان عن السبب الدقيق بعد إجراء تحقيق مشترك". 

وأسفر الحادث عن مصرع 85 شخصًا من ركاب الطائرة إثر اندلاع حريق فيها أثناء هبوطها في  كوريا الجنوبية.

فخلال هبوط الطائرة التابعة لشركة جيجو إير والتي كانت تقل 175 راكبًا وستة من طاقم الضيافة عائدة من تايلاند، انحرفت عن المدرج وتحطمت في مطار موان الدولي جنوب البلاد، بينما نجا حتى الآن شخصان. 

وتمكنت فرق الإطفاء من انتشال شخصين على قيد الحياة أحدهما راكب والآخر من أفراد الطاقم.

بينما رجحت إدارة الإطفاء أن تكون غالبية المسافرين الباقين قد لقوا حتفهم.

الطيور ورداءة الطقس

من جهتها، أعلنت وزارة النقل أن المحققين يبحثون عن سبب هذه المأساة التي أودت بحياة العشرات.

في حين كشفت إدارة الإطفاء أنّ الحادث نجم عن الطيور ورداءة الطقس. وقالت بعض المصادر: إن "احتكاك الطائرة بطيور أدّى إلى خلل في منظومة عجلات الهبوط أثناء محاولة الطائرة الرسو في المطار، وفق ما نقلت وكالة يونهاب. 

بالتزامن أظهرت عدة مقاطع مصورة لحظة خروج الطائرة العائدة من بانكوك عن المدرج واصطدامها بسياج، ثم اشتعال النيران فيها.

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