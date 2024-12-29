قتلى وجرحى في انفجار بريف دمشق إثر قصف إسرائيلي

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن عدد من القتلى والجرحى سقطوا بانفجار في مستودعات قرب مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، ورجحت مصادر سورية أن يكون الحادث ناجما عن قصف إسرائيلي.

قتلى وجرحى في انفجار بدمشق

ومن جانبه أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن انفجارًا عنيفًا هز أحد مستودعات السلاح التي كانت تابعة لقوات النظام السابق قرب مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق، يرجح أنه ناجم عن استهداف إسرائيلي، مما أدى لمقتل شخصين كحصيلة أولية، ودمار واسع في المستودع.

غارات إسرائيلية تستهدف سوريا

ومن جانبها، أفادت وكالة "سبوتنيك" نقلًا عن مصادرها بوقوع 5 قتلى وأضرار مادية جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لمحلات تجارية في محيط مدينة عدرا الصناعية.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية استهدفت مواقع ومخازن الجيش السوري.

وتوغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية بذريعة تأمين حدوده.

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